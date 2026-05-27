Kartellista kerrotaan lisää kello 12.30.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea.
Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse.
KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa kello 12.30 järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui.