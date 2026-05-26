Venäjä varoittaa massiivisista iskuista Kiovaan. EU pysyy lujana.

Maanantaina Venäjän ulkoministeriö sanoi aikovansa laukaista iskujen sarjan Ukrainan puolustusteollisuuslaitoksia vastaan Kiovassa. Venäjä on varoittanut, että ulkomaiden kansalaisten tulisi poistua Kiovasta.

EU:n lähetystön mukaan heidän henkilöstöään ei siirretä pois Kiovasta uhkauksista huolimatta.

Venäjä esitti uhkauksensa sen jälkeen, kun Starobilskin kaupunkia oli pommitettu Venäjän hallinnassa olevalla alueella Ukrainan Luhanskissa. Hyökkäyksessä kuoli 21 ihmistä.

Ukrainalaiset eivät pelkää

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha sanoo Venäjän kiristävän sen länsimaisia liittolaisia, eivätkä monet kiovalaiset pidä uhkauksia uusina.

– Sanomme kumppaneillemme, ettei ole tarvetta antaa periksi tälle Venäjän kiristykselle. Olemme käyneet tämän kaiken jo aiemmin läpi, ja tiedämme, milloin Venäjän presidentti Vladimir Putin lisää tätä retoriikkaa, Sybiha sanoi.

Myöskään sotaan lopen uupuneet kiovalaiset eivät pelkää tai panikoi.

– Kansamme on väsynyt. Ja minäkin olen väsynyt tähän sotaan. Yritän jopa olla katsomatta uutisia, sanoo pommitetun kahvilan barista Viktoriia Paramanova.