Labradorinnoutaja sai kesätyön pesäpallostadionilta Joensuussa. Katso juttu videolta!

Ulkoilma ja nopea palkanmaksu ovat Rudo-koiran kesätyösuhde-etuja pesäpallostadionilla Joensuussa.

Joensuun Mailan lyöntiharjoituksissa pöpelikköön päätyneet pallot eivät mene hukkaan. Seitsemänvuotias labradorinnoutaja on nimittäin koulutettu noutamaan niitä.

– Kotona hävisi pesäpalloja ja vaimo lähti siitä opettamaan ja ehdollistamaan, että kun pallo löytyy, niin palkka tulee ja siitä se meillä kaikki lähti, Rudon ohjaaja Tomi Turunen kertoo MTV Uutisille.

Rudo koluaa stadionin lähimetsää muutaman päivän välein.

– 800 kappaletta täältä on kerätty vuosien aikana.

Tarkka nenä on tuonut seuralle huimat säästöt.

– Varmaan puhutaan tuhansista euroista, JoMa:n 2. pelinjohtaja Joonas Hänninen arvioi.

Katso videolta, millaisen saaliin Rudo löysi yhden työvuoron aikana.