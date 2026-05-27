Vegas Golden Knights eteni Stanley Cupin finaaleihin voitoin 4–0 kukistamalla Colorado Avalanchen neljännessä ottelussa 2–1.
Sarjan neljäs ottelu alkoi selkä seinää vasten pelanneen Coloradon kannalta kehnosti. Vegasin Mark Stone karkasi Brayden McNabbin roikkusyötöstä läpi ja iski kiekon verkkoon.
Päätöserässä Cole Smith unohtui Colorado-puolustukselta vartioimatta ja Smith ohjasi Dylan Coghlanin matalan toimituksen Mackenzie Blackwoodin längistä verkkoon.
Colorado ei suostunut luovuttamaan. Kaksi minuuttia ennen päätössummeria Gabriel Landeskog toi vierailijat maalin päähän upealla ohjauksella.
Lisämaaleja ei kuitenkaan nähty, joten Vegas päätti runkosarjavoittaja Coloradon kauden rynnimällä Stanley Cupin finaaleihin tylysti voitoin 4–0.
Finaalipaikka on Vegasille sen yhdeksänvuotisen seurahistorian kolmas.