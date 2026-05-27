Mount Everestin ruuhkat voivat aiheuttaa kohtalokkaita vaaratilanteita.
Mount Everestillä nähtiin tänä keväänä ennätyksellinen huiputuspäivä, kun 274 kiipeilijää nousi Nepalin puolelta vuorelle keskiviikkona 21. toukokuuta.
Edellinen ennätys oli vuodelta 2019, jolloin huipulle eteläreittiä pitkin nousi 223 ihmistä yhden päivän aikana. Asiasta kertoo muun muassa BBC ja Reuters.
Tämän vuoden kiipeilykausi alkoi myöhässä, koska valtava jäämassa tukki reitin huipulle. Sadat kiipeilijät jäivät odottamaan perusleiriin reitin vapautumista ja otollisia sääolosuhteita ennen kuin lähtivät yrittämään huiputusta.
Ruuhkat aiheuttavat ongelmia vuorella
Ennätys nostaa jälleen esiin huolen hengenvaarallisista ruuhkista maailman korkeimmalla vuorella. Suurin huoli liittyy niin kutsuttuun "kuoleman vyöhykkeeseen" yli 8 000 metrin korkeudessa.
Näissä korkeuksissa ilma on niin ohutta, että useimmat tarvitsevat lisähappea. Alueella ei tulisi viettää yli 20 tuntia, sillä ihmiskeho ei selviä pitkään näissä olosuhteissa.
Näin ollen pitkät jonot kuoleman vyöhykkeellä voivat hetkessä muuttua kohtalokkaiksi. Kun huiputusta yritetään tiukassa aikataulussa lyhyiden sääikkunoiden aikana, kasvavat jonot reitillä nopeasti.
Mount Everestillä on koettu satojen ihmisten jonoja, joiden vuoksi kiipeilijät ovat saattaneet odottaa kohtalokkaan pitkään päästäkseen etenemään.
Nepal myönsi tänä vuonna lähes 494 kiipeilylupaa, vaikka luvan hinta nousi 15 000 dollariin eli noin 13 000 euroon. Mount Everestin suosio on kasvanut lupahinnan korotuksesta huolimatta. Vuorikiipeilyasiantuntijat ovatkin arvostelleet Nepalia siitä, miten suuren määrän maa sallii kiipeilijöitä vuorelle.