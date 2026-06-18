Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan.
Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa.
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Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin.
Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla.