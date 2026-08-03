Mauricio Pochettino jatkaa USA:n peräsimessä.
Mauricio Pochettino, 54, on tehnyt jatkosopimuksen, joka pitää hänet Yhdysvaltain miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana vuoteen 2030 saakka.
Yhdysvaltain jalkapalloliitto kertoo tiedotteessaan, että Pochettinolla on valmennustiimeineen jatkossa suurempi vastuualue: tehtävään kuuluu myös muun muassa auttamista yhdysvaltalaisen maajoukkuepolun ja nuorten jalkapallon kehittämisessä.
Argentiinalainen Pochettino on valmentanut Yhdysvaltoja vuodesta 2024 lähtien. Tämän vuoden MM-kisoissa hän luotsasi isäntämaan lohkovoittoon ja lopulta neljännesvälieriin saakka.
– Kun olemme työskennelleet Yhdysvaltain jalkapalloliiton kanssa viimeiset kaksi vuotta, meille on käynyt selväksi, että on valtavasti potentiaalia tehdä miesten maajoukkueohjelmasta vielä vahvempi, Pochettino sanoi.
Hän ilmaisi haluksi jättää lajiin pysyvän jäljen "maassa, joka on ottanut meidät niin lämpimästi vastaan".
Pochettino on aiemmin urallaan valmentanut Chelseaa, Paris Saint-Germainia, Tottenhamia, Southamptonia ja Espanyolia.