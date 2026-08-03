Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa.



Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormuzinsalmen hallinnasta.



Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormuzinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin.