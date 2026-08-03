Legendan laulamasta Yhdysvaltain kansallislaulusta tuli viraali pätkä.

Uusi baseball-sarja Women's Professional Baseball League eli WPBL käynnistyi lauantaina Springfieldissä Los Angeles Queensin ja New York Heightsin välisellä ottelulla.

Ennen sen alkua valokeilan sai Martha Reeves – ja keila on pysynyt hänessä matsin jälkeenkin. Yhdysvaltalainen laulajalegenda luritteli maansa kansallislaulun kahden taustalaulajan kera.

Esitys on herättänyt huomiota sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa, ja veto on virinnyt viraaliksi. Monien mielestä Reeves ei ollut kauniisti ilmaisten aivan uransa parhaassa lyönnissä.

– Yhtään mikään ei olisi voinut valmistaa minua kansallislauluun ensimmäisessä Women’s Pro Baseball Leaguen ottelussa tänä iltana, Yahoon urheilutoimittaja Kendall Baker kirjoitti X:ssä.

Vastikään 85 vuotta täyttänyt Reeves sanoi oppineensa paljon esiinnyttyään 60 vuoden ajan livenä.

– Oli uskomaton kunnia tulla kutsutuksi esiintymään ensimmäiseen naisten ammattilaisbaseball-liigan tapahtumaan ja juhlistamaan tällaista historiallista naisurheilun hetkeä. En olisi mistään hinnasta jättänyt sitä väliin, hän kommentoi lausunnossaan TMZ:lle.

Vetoonsa legenda ei ollut itsekään tyytyväinen.

– Kenttäolosuhteet olivat märät ja tuuliset, enkä ilman lavamonitoreita pystynyt kuulemaan itseäni normaalisti. Vaikka esityksestä ei tullut toivomani, olen kiitollinen siitä, että sain olla tukemassa näitä merkittäviä urheilijoita ja tätä uraauurtavaa liigaa, Reeves setvi.

Hänet muistetaan varsinkin suuren suosion aikanaan saavuttaneen Martha & the Vandellas -yhtyeen keulahahmona. Bändin tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat esimerkiksi ja .