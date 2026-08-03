Infantino ei ole raportoidusti tavoittanut Trumpia.
Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino toi viime viikolla julkisuuteen runsaasti närää herättäneen suunnitelmansa: Fifan perustama uusi FIFA Forward Enterprise -yhtiö vastaisi jatkossa jalkapallon MM-kilpailujen järjestämisestä ja siitä myytäisiin 21 prosenttia ulkopuolisille sijoittajille.
Infantino ilmoitti ympäri jalkapallomaailmaa tulleen kovan vastarinnan jälkeen viikonloppuna luopuneensa aikeesta.
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Infantino on yrittänyt New York Postin mukaan hakea kritiikkivyöryn keskellä tukea Donald Trumpin hallinnolta. Lehden mukaan Fifa-pomo on yrittänyt toistuvasti tavoittaa Yhdysvaltain presidenttiä puhelimitse suunnitelman kaatumisen jälkeen.
Infantino ei ole kuitenkaan saanut Trumpia kiinni, vaikka miehet ovat tunnetusti olleet läheisissä väleissä.
Infantino on lehden lähdetiedon mukaan kokenut olonsa nurkkaan ahdistetuksi. Miehen kerrotaan onnistuneen sopimaan puhelusta Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion kanssa.