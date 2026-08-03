Jos haluat tunnistaa mahdollisen valehtelijan, näitä eleitä ja merkkejä kannattaa tarkkailla.
Tutkimusten mukaan valheiden tunnistaminen pelkän kehonkielen perusteella on vaikeaa, eikä yksittäinen ele tai ilme kerro varmasti, puhuuko ihminen totta vai ei.
Kehonkielen asiantuntijan mukaan ihmisen käyttäytymisessä on kuitenkin merkkejä, jotka voivat viitata epärehellisyyteen.
Mitkä eleet paljastavat valehtelijan? Katso yllä olevalta videolta kehonkielen asiantuntija Sami Sallisen vinkit ihmisen eleiden ja kehonkielen tulkintaan.