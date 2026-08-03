Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseistariisunnan jälkeen.



Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista.



Netanjahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä.