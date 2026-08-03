Uutinen Big Brotherin paluusta ilahduttaa katsojia.
Maanantaina 3. elokuuta tiedotettiin, että Big Brother Suomi -ohjelma tekee syksyllä paluun MTV:lle.
Uutinen ohjelman paluusta on saanut riemastuneen vastaanoton sosiaalisessa mediassa. Big Brother Suomen Instagram-julkaisun kommenttikenttään on jätetty runsaasti innostuneita viestejä.
– Ihanaa!
– Paras uutinen hetkeen!
– Ilon ja onnen päivä!
– Tätä on odotettu!
– Apua en saa henkeä!
– Olen valmis!
Muutama kommentoija kertoo toivovansa, että tulevalla kaudella asukkaat eivät saisi juonitella keskenään. Juonittelu oli poikkeuksellisesti sallittua ohjelman viimeisimmällä, Nelosella vuonna 2022 esitetyllä kaudella.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
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Vastaanotto on ollut positiivinen myös Facebookissa.