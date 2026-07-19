Venäjä on iskenyt Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan erittäin suurella voimalla.
Ukraina kertoo Venäjän lähettäneen Kiovan suuntaan 41 ohjusta, joista Ukraina sai ammuttua alas 18. Yli 20 ohjusta sekä kymmenkunta droonia on osunut eri kohteisiin Kiovan seudulla.
Ukrainan mukaan se sai torjuttua 125 venäläisdroonia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoittaa X-alustalla, että kyseessä on yksi Venäjän suurimmista iskuista Kiovaan sodan aikana.
Kirjoituksessaan hän luettelee Venäjän käyttämien droonien ja ohjusten määrää.
Zelenskyin mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 on haavoittunut.
Eilen uutisoitiin Ukrainan iskuista Moskovan alueelle. Venäjän mukaan Ukraina iski yli 370 droonilla.
Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan perjantain ja lauantain aikana Ukrainan lennokkien tekemä hyökkäys Moskovaan oli yksi suurimmista kahden vuoden aikana.
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Ukrainan iskuissa Moskovan alueelle kuoli seitsemän ihmistä ja 25 loukkaantui, kertoo venäläinen Interfax.