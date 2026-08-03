Kuusivuotias ranskanbulldoggi Iza osallistui Kaliforniassa järjestettyihin koirasurffauksen MM-kisoihin jo viidettä kertaa.
Kalifornian Pacifican rannoilla nähtiin vauhdikasta menoa, kun koirien surffauksen maailmanmestaruuskilpailuissa nelijalkaiset karvakuonot mittelivät taidoistaan aalloilla.
Monet osallistujista olivat kokeneita konkareita. Yksi heistä oli 6-vuotias ranskanbulldoggi Iza, joka osallistui kilpailuun jo viidettä kertaa.
Omistajansa David Fasolin mukaan kaikki sai alkunsa luonnollisesti, kun hän totutti koiransa mereen ja hankki surffilaudan.
– En herännyt eräänä päivänä 50-vuotiaana ja päättänyt, että alan surffata ranskanbulldoggini kanssa, Fasoli sanoo uutistoimisto Reutersille.
Kisoja seurannut Allan Liu on vaikuttunut koirien taidoista.
– On hämmästyttävää nähdä, kuinka hyvin ne pärjäävät ja miten taitavasti ne pysyvät surffilaudoillaan, Liu sanoo.
Pacificassa järjestettävät koirien surffauksen MM-kilpailut ovat muodostuneet perinteeksi.
Tapahtuma yhdistää rennon rantakulttuurin, lemmikit ja hyväntekeväisyyden.