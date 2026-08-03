Venäjän mukaan kyseessä oli tahallinen isku siviilejä kohtaan.
Useita ihmistä on kuollut ukrainalaisdroonin tippuessa Mustanmeren lomakohteeseen, kertovat venäläisviranomaiset.
Uutistoimisto Reutersin mukaan neljä aikuista ja kolme lasta kuoli droonin pudotessa vilkkaalle uimarannalle Arhipo-Osipovkan kylässä.
Venäläisviranomaisten mukaan myös 40 ihmistä loukkaantui.
Reuters julkaisi videon putoavasta droonista. Sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla näkyy, kuinka drooni iskeytyy uimarannalle. Iskua seuraa voimakas räjähdys.
Venäjä kuvailee iskua tarkoitukselliseksi iskuksi siviilejä vastaan.
Ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova syytti Ukrainaa terrorismista Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan.
Venäjä on aiemminkin syyttänyt Ukrainaa siviilikohteisiin iskemisestä samalla kun se on toistuvasti tehnyt iskujaan Kiovaan ja muihin Ukrainan kaupunkeihin. Sodan aikana tuhansia ukrainalaisia on kuollut Venäjän iskuissa.
Ukraina on viime aikoina lisännyt iskujaan Venäjälle ja kertonut kohdistaneensa iskunsa muun muassa öljynjalostamoihin ja varastokohteisiin kuten verkkojätti Wildberriesin logistiikkakeskuksiin.