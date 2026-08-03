Professori Hanna Tuominen ennakoi, että huomenna EU:n sisäministerit pohtivat huomenna varautumista Ceutan kaltaisen siirtolaisryntäykseen. Hän näkee kiinnostavansa seikkana myös EU:n ja Marokon suhteen kehittymisen.
EU-maiden sisäministerit kokoontuvat huomenna tiistaina käsittelemään Ceutan siirtolaisryntäyksen syitä ja seurauksia. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU-maiden on vahvistettava unionin rajaa sekä valvonnalla että fyysisillä esteillä.
Espanjaan kuuluvalle Ceutalle saapui muutamassa päivässä noin 60 000 ihmistä, joista suurin osa on palannut tai palautettu Marokkoon.
Kokouksen olennaisin kysymys: Varautuminen
Olennaisin kysymys huomiselle lienee se, miten EU varautuu jatkossa, arvioi Helsingin yliopiston Jean Monnet -professori Hanna Tuominen.
– Nyt tuntuu, että joka kerta EU vain reagoi tilanteisiin, sen sijaan pitäisi olla ennakoivaa. Varmaan tästä tullaan keskustelemaan aika paljon.
Tuomisen mukaan Ceutan tilanne on jo valtaosin lauennut.
– Vaikka sinne on jäänyt ilmeisesti jonkin verran näitä siirtolaisia, ovat nämä varmaan sellaisia, mistä Espanja pystyy suoriutumaan myöskin itse, Tuominen arvioi.
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