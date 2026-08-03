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Ceutan kriisi valjastettiin poliittiseen agendaan – "Lyhytnäköistä"

– Monissa eurooppalaisissa maissa on puolueita, joiden agendaan tämä tilanne yksinkertaisesti sopii hyvin merkittävästi. Sen esiin nostaminen on kannattavaa poliittisista syistä, Vanhanen lisää.

– Maahanmuuttokysymys on ollut Euroopan sisällä herkkä aihe jo vuosikausien ajan. Tässä nähtiin jälleen kerran, miten herkkä se on, Vanhanen toteaa.

Eurooppa on reagoinut Ceutan siirtolaisvyöryyn epäyhtenäisesti, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Huomenta Suomessa .

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– Se, että aletaan huutamaan Espanjaa nopeasti ulos Schengen-alueesta, tuntuu hieman lyhytnäköiseltä siihen nähden, että on monia maita, jotka itse saattavat joutua tällaisen painostuksen kohteeksi, Vanhanen toteaa.

Vanhasen mukaan esimerkiksi Valko-Venäjä ja Venäjä ovat aiheuttaneet samantyyppisiä haasteita itäisessä ja pohjoisessa Euroopassa.

– Samaan aikaan on tietenkin ihan perusteltua vaatia, että eurooppalainen valtio pitää ulkorajansa hallussa, koska se on kuitenkin yhteinen ulkoraja. Vaikka raja on kansallinen, se vaikuttaa siihen, miten Schengen-aluetta sovelletaan ja miten se toimii.