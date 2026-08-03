Ceutan siirtolaisvyöry osoitti, ettei Eurooppa pystynyt reagoimaan poliittisesti herkkään kysymykseen yhtenä rintamana.
Eurooppa on reagoinut Ceutan siirtolaisvyöryyn epäyhtenäisesti, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Huomenta Suomessa.
– Maahanmuuttokysymys on ollut Euroopan sisällä herkkä aihe jo vuosikausien ajan. Tässä nähtiin jälleen kerran, miten herkkä se on, Vanhanen toteaa.
Ceutaan vyöryi viime viikolla arvioiden mukaan jopa 60 000 paperitonta henkilöä rajan takaa Marokosta.
– Monissa eurooppalaisissa maissa on puolueita, joiden agendaan tämä tilanne yksinkertaisesti sopii hyvin merkittävästi. Sen esiin nostaminen on kannattavaa poliittisista syistä, Vanhanen lisää.
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Erovaatimukset Schengenistä "lyhytnäköisiä"
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski piti aiemmin MTV Uutisten haastattelussa huolestuttavana sitä, että jotkin Euroopan unionin maat tuntuivat olevan valmiita jättämään Espanjan yksin.