Olympiaunelman toteutuminen ei tuonut Junelle Lylesin toivomaa täyttymystä.

Junelle Lyles (o.s. Bromfield) kertoo Peoplen WAG World -ohjelmassa yleisurheilijan uransa olevan ohi.

Jamaikalaisjuoksija saavutti ensimmäisen naisten arvokisamitalinsa vuonna 2021, ja se oli suurimmista mahdollisista kilpailuista: olympialaisista. Hän juoksi 4 x 400 metrin viestissä Jamaikan pronssijoukkueessa.

– Se oli unelma, jota olin jahdannut kahdeksanvuotiaasta lähtien. Saavutin sen 22-vuotiaana (toim. huom. olympialaisissa Lyles oli 23-vuotias), ja jostain syystä se ei tuntunut täyttymykseltä. Se ei tuntunut joltain, mitä olin odottanut koko elämäni ja minkä eteen olin harjoitellut ja tehnyt töitä, Lyles kertoo.

Jamaikalainen pohti, että ehkä se johtui siitä, ettei mitali tullut yksilökilpailusta. Hän jatkoi vielä seuraaviin kesäolympialaisiin, Pariisiin 2024, ja juoksi siellä myös henkilökohtaisella 400 metrin matkalla.

Polte oli kuitenkin jo poissa. Olympialaiset eivät tuntuneet enää unelmalta. Lylesin valtasi ajatus, että elämässä on muutakin kuin yleisurheilu.

– Olen elänyt asuntoloissa jostain 11-vuotiaasta lähtien. Sitten minulla alkoi olla veljentyttäriä ja -poikia, ja jäin paitsi heidän kaikkien koulunkäynnistä, kävelemään oppimisesta ja kaikesta. Palatessasi heidän luokseen et tunne olevasi täti, vaan vain puhelimessa ollut tyttö.

Uutta

Lyles kilpaili viimeisimmän kerran juuri Pariisin olympialaisissa 2024. Hän on tätä nykyä 28-vuotias ja yhdysvaltalaisen pikajuoksijasuuruus Noah Lylesin vaimo.

Lyles haluaa nyt luoda jotain, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt. Se on hänen suurin intohimonsa.

– Minusta on todella mielenkiintoista tuoda jotain uutta.

Yksi asia on selvä.