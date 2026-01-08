Venäjän iskut kriittiseen infrastruktuurin katkaisivat sähköt ja vedenjakelun yli miljoonalta ihmiseltä Ukrainassa.

Ukrainan Dnipropetrovskissa yli miljoona ihmistä jäi vaille vettä ja lämmitystä Venäjän iskujen takia, kertoo Ukrainan yhdyskuntien ja alueiden kehityksestä vastaava ministeri Oleksi Kuleba Telegramissa.



Asiasta uutisoi muun muassa Kyiv Independent, jonka mukaan Ukrainan energiaministeriö raportoi jo eilisen puolella laajoista sähkökatkoista sekä Dnipropetrovskin että Zaporizhzhjan alueilla.

Dnipropetrovskiin odotetaan pakkasia loppuviikosta lähtien, ja lämpötilat ovat ensi viikolla laskemassa kymmenen pakkasasteen tuntumaan, kertoo Forecan ennuste.



Dnipron kaupungissa kaikki sairaalat siirtyivät generaattorien varaan, kertoi pormestari Borys Filatov Telegramissa. Myös koulujen lomia on jatkettu sähkökatkojen vuoksi.



Ukrainan energiainfrastruktuuri on ollut Venäjän hyökkäysten kohteena koko laajamittaisen hyökkäyssodan ajan. Venäjän koko maahan käynnistämä hyökkäys on ensi kuun lopulla jatkunut jo neljä vuotta.