Turun Palloseuran kokenut hyökkääjä Veli-Matti Savinainen, 40, on herättänyt tänä vuonna huomiota lausunnoillaan urheilun ulkopuolisista asioista. Savinainen kieltäytyi keväällä pukemasta TPS:n teemaottelussa pride-pelipaitaa ylleen ja otti samaan aihepiiriin kantaa myös myöhemmin kesällä.
MTV Urheilu tapasi uransa mahdollisesti viimeiseen kauteen valmistautuvan Savinaisen Mikko Rantasen nimeä kantavalla jääkiekkojuniorien leirillä.
TPS:n kausi päättyi viime keväänä mahalaskuun, kun joukkue jäi sijalla 13 pudotuspelien ulkopuolelle.
– Se oli pettymys koko TPS:n organisaatiolle. Pelaajille, toimistolle, valmennukselle ja koko kaupungille. Kauden jälkeen käytiin isoja keskusteluita, mitä pitäisi parantaa ja tehdä toisin. Nyt ollaan otettu virheistä opiksi, Savinainen sanoi.
– Joukkueeseen on tehty muutamia hyviä täsmähankintoja. Elokuun kolmas päivä pyörähtää harjoitukset käyntiin ja siitä puolentoista kuukauden päästä alkaa sarja. Silloin nähdään, missä TPS menee.
Lue myös: Kommentti: Veli-Matti Savinaisen pride-kohussa yksi iso oppi – TPS:n helppo toimia paremmin
Kevään 2019 maailmanmestari julkaisi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa kantaaottavan videon saatetekstillä "Helsinki Pride, jättäkää edes lapset rauhaan". Savinaisen kriittinen ulostulo kohdistui Helsingin kaupungin järjestämään tapahtumaan, jossa 13-17-vuotiailla "transmaskuliinisilla" henkilöillä oli mahdollisuus valmistaa itselleen tekopenikseksi miellettäviä "packereita". Savinainen ei koe tarvetta muovailla lausuntojaan jälkikäteen.