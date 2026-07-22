– Joukkueeseen on tehty muutamia hyviä täsmähankintoja. Elokuun kolmas päivä pyörähtää harjoitukset käyntiin ja siitä puolentoista kuukauden päästä alkaa sarja. Silloin nähdään, missä TPS menee.

– Se oli pettymys koko TPS:n organisaatiolle. Pelaajille, toimistolle, valmennukselle ja koko kaupungille. Kauden jälkeen käytiin isoja keskusteluita, mitä pitäisi parantaa ja tehdä toisin. Nyt ollaan otettu virheistä opiksi, Savinainen sanoi.

– Jokaisella saa olla omat mielipiteensä. Kunnioitan niitä mielipiteitä, jotka ovat erilaisia kuin omani, ja varmasti moni kunnioittaa myös niitä, joita minulla on. Eihän tämä maailma varmaan toimisi, jos kaikilla olisi samat mielipiteet ja kaikki olisivat asioista yhtä mieltä. Kyllä asioista pitää pystyä keskustelemaan ja olemaan eri mieltä. Ei siitä pidä sen suurempia tunteita ottaa.