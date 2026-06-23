Vaatesuunnittelija Paola Suhonen on valinnut jäädä somen ulkopuolelle. SuomiAreena tänään -ohjelmassa hän kertoi, miksi teki valinnan ja mitä siitä on seurannut hänen uralleen.

Sosiaalinen media on nykyään lähes välttämätön osa menestystä ja näkyvyyttä. Moni rakentaa brändiään ja identiteettiään Instagramissa, TikTokissa ja muissa kanavissa.

Kansainvälisesti tunnettu vaatesuunnittelija ja luova moniosaaja Paola Suhonen on kuitenkin uinut vastavirtaan. Hänellä ei ole lainkaan henkilökohtaisia some-tilejä.

– Se ei vain tuntunut omalta jutulta, että koko ajan pitäisi jakaa asioita, Suhonen muistelee, miksi jäi somen ulkopuolelle.

Somettomuus on jo osa identiteettiä

Suhoselle somettomuudesta on muodostunut osa identiteettiä, tapa elää. Hänellä on myös someen liittyvä kauhukuva.

– Jokaisella ihmisellä on kuitenkin x määrä aikaa käytössä ja hyvin ainutkertainen ja omanlainen elämä. Kauhuskenaario olisi se, että olisi ruutuaika nähtävillä kuolinvuoteella ja katsoisit, että elinkö vai skrollasinko.

Suhosen yritys Ivana Helsinki oli hetken aikaa somessa, mutta pian sekin sulki somekanavansa. Aluksi se herätti kysymyksiä, mutta sekin on muuttunut.

– Viime aikoina varsinkin on tullut erittäin positiivista palautetta. Se koetaan jollain tavalla rohkeana, uudenlaisena ja freesinä ajatteluna.

Vastaliike somelle

Suhonen uskookin, että someinnostukselle tulee vastaliike.

– Ei meillä ole ollut mitään maailmanhistoriassa ilmiötä, ettei sille olisi mitään vastaliikettä syntynyt, hän toteaa.