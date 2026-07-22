NHL:n huippuhyökkääjä Jason Robertson on tehnyt vuoden mittaisen ja 12 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen Dallas Starsin kanssa.

Robertson, 26, oli pelaajamarkkinoilla rajoitettu vapaa agentti. Hän haki uudelle sopimukselleen välimieskäsittelyä 5. heinäkuuta, mutta tätä ei lopulta tarvittu osapuolten päästyä sopuun.

Yhdysvaltalainen Robertson iski viime kaudella Starsin miehistön suurimmat tehot 45+51=96, kuten myös kahdella kolmesta tätä edeltäneestä kaudesta. Sadan pisteen rajan hän ylitti (109) sesongilla 2022–2023.

Starsin suomalaishuippu Mikko Rantanen ehti kommentoida Robertsonin sopimuskuvioita MTV Urheilulle tiistaina ennen diilin syntymistä.

– Hän on tosi huippupelaaja, ja niitä aina tarvitaan tietysti, jos haluaa pärjätä. Katsotaan, miten sen kanssa käy, Rantanen totesi.

Starsissa pelaavat ensi kaudella Rantasen lisäksi suomalaisista myös Miro Heiskanen, Esa Lindell, Arttu Hyry, Roope Hintz ja Joel Kiviranta.