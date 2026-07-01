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SM-liigan toimistolla mylläystä superkauden alla – urheilujohtaja avaa: "Ei ollut avoin haku"

Aleksi Rantala (vas.) on SM-liigan uusi erotuomaripäällikkö. Urheilujohtaja Jussi Markkanen kommentoi henkilöstövaihdoksia. AOP

Julkaistu 50 minuuttia sitten

Jääkiekon SM-liiga on tiedottanut useista organisaatiomuutoksista niin sanotun superkauden kynnyksellä. Urheilujohtaja Jussi Markkanen vastaa MTV Urheilun kysymyksiin uuden erotuomaripäällikön valinnasta. Jääkiekon SM-liiga on kertonut useita merkittäviä uutisia viimeisen reilun viikon aikana. Juhannuksen jälkeen se tiedotti Jyri Rönnin poistuvan välittömästi erotuomarijohtajan paikalta yli vuosikymmenen kestäneen pestin jälkeen. Päätös oli SM-liigan tiedotteen mukaan yhteinen. Samalla se kertoi Jukka Sundquistin työnkuvan muuttumisesta SM-liigan operatiiviseksi ja digijohtajaksi sekä vahvisti Arto I. Järvelän siirtyvän eläkkeelle elokuussa, minkä seurauksena kilpailutoimenjohtajan tehtävä poistuu. Jatkossa kaikista SM-liigan urheilu- ja kilpailutoimen asioista vastaa urheilujohtaja Jussi Markkanen. Lue myös: Järkälemäinen ura SM-liigassa loppuu: "Ei haikeutta" Tiistaina SM-liiga kertoi palkanneensa kokeneen erotuomarin Aleksi Rantalan, 47, uudeksi erotuomaripäällikökseen. SM-liigassa käynnistyy 1. syyskuuta niin sanottu 17 joukkueen superkausi, jonka päätteeksi SM-liigan ylempää sarjatasoa kavennetaan 14 joukkueeseen ja alempaan yhdistetään SM-liigasta sekä Mestiksestä 10 joukkueen sarja.

Urheilujohtaja Markkanen avasi SM-liigan organisaatiomuutoksia MTV Urheilulle keskiviikkona.

Millainen rekrytointiprosessi johti Aleksi Rantalan valintaan?

– Kartoitimme ensisijaisesti vaihtoehtoja organisaation sisältä. Haastattelimme muutamaa henkilöä. Oli selvää, että tähän organisaatioon tarvitaan kuitenkin tietyllä tavalla tuomaritaustainen ihminen. Pohdimme tietysti myös sitä vaihtoehtoa, voisiko henkilö olla ulkopuolinen. Kun minulla ei ole tuomaritaustaa, niin tarvitsemme sellaista uniikkia osaamista ja ymmärrystä tuomarityöskentelystä. Päädyimme pitkähkön harkinnan jälkeen Aleksiin. Hänellä on sellaisia ominaisuuksia, jotka varmasti auttavat tuon työn hoitamista.

Kyseessä ei siis ollut avoin haku, vaan kiinnostusta ehdokkaisiin osoitettiin teiltä päin?

– Ei ollut avoin haku. Meillä on paljon osaamista omassa piirissä, niin kartoitimme omat vaihtoehdot. Kyseisellä toimialalla ihmiset ja osaajat ovat kuitenkin aika pienessä piirissä.

Mitkä Rantalan ominaisuudet johtivat nimitykseen?

– Persoona, lajituntemus, huippukiekon ymmärtäminen. Hän on toiminut tuomaritehtävissä niin kansainvälisesti kuin Liigassa huipputasolla. Hänellä on myös osaamista ja kokemusta henkilöstöjohtamisesta jääkiekon ulkopuolelta. Katsoimme, että niillä eväillä hän pystyy varmasti hoitamaan vaativaa tehtävää, jossa muuttujia ja johdettavia ihmisiä on paljon.

Liigan erotuomarijohtaja vaihtuu nyt niin sanotun superkauden kynnyksellä. Näetkö tässä mitään uhkakuvia?

– En näe uhkakuvia. Itse tykkään katsoa tätä mahdollisuuksien kautta. Olemme menossa kohti SM-liigan historian suurinta muutosta, kautta 2027–2028 kohti. Kaikki nämä meidän organisaatiossamme tapahtuvat muutokset – ei pelkästään tämä – liittyvät viime kädessä siihen, että rakennamme organisaatiota kohti tulevaa kaksitasoista mallia.

Olisitteko halunneet tehdä muutoksen mieluummin muulloin kuin näin merkittävän sarjauudistuksen läpiviennin hetkellä?

– Eihän sitä koskaan voi etukäteen tietää, mikä on hyvä kohta. Yhdessä päätimme, että tässä kohdassa kausi 2025–2026 jäi Jyri Rönnin osalta viimeiseksi. Katsoimme yhdessä, että tämä on se kohta, jolloin muutoksia tehdään.

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Jyri Rönn ehti toimia SM-liigan erotuomarijohtajana vuodesta 2015 saakka.Jaakko Stenroos/All Over Press

Oliko teillä halua jatkaa Rönnin kanssa vai halusitteko ottaa niin sanotusti uutta verta sisään?

– Ei meillä varmasti siihen prosessiin ole muuta kommentoitavaa kuin se, mitä tiedotteessa kommentoitiin. Mieluummin keskitymme tulevaan. Yhdessä Jyrin kanssa sovimme, että edellinen kausi jäi viimeiseksi. Nyt siirrymme sitten kohti uutta niin meillä kuin hänenkin kohdallaan.

Mitkä ovat Liigan mainitseman tulevan tuomariorganisaation uudistuksen keskeisimmät muuttuvat asiat tai tekijät?

– Emme ole vielä ihan maalissa kaikilta osin tämän kanssa. Keskeisimmät muutokset ovat varmasti ne, että pyrimme muokkaamaan toimintatapojamme, jotka olivat 15–16 joukkueen sarjalle ja vähän yli 400 ottelulle. Ensi kaudella meillä on yli 500 ottelua ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän, kun huolehdimme kahdesta sarjasta. Se aiheuttaa meille muutoksia.

– Yhtenä esimerkkinä mainitsen sen, että teemme myös paljon etänä valmentamista. Meillä on hyvät valmennustyökalut olemassa siihen – vähän vastaavat työkalut kuin mitä seurat käyttävät pelaajien valmentamisessa ja skouttaamisessa. Pyrimme huolehtimaan, että ajalliset resurssimme riittävät ja niitä käytetään järkevästi, ja ettei tarvitsisi istua niin paljon maantiellä.

Onko uransa päättäneellä huipputuomarilla Antti Bomanilla heti ensi kauden alkaessa virallinen rooli Liigan tuomaritoiminnan johdossa, koulutuksessa tai kehityksessä.

– En ehkä halua mennä vielä asioiden edelle, kun emme ole vielä valmiita. Olen toki Antin kanssa keskustellut. Tiedän, millaisia ajatuksia hänellä on. Tiedotamme, kun olemme valmiita.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Jere Hultin MTV Uutiset

Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Jussi Markkanen avaa SM-liigan erotuomaripomon vaihdosta | MTV Uutiset