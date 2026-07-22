Valvontakameraan tallentui painajaismainen eläinhyökkäys Luoteis-Intiassa.

Todaraisinghin kaupungissa koettiin maanantaina kauhunsekaisia hetkiä, kun ihmisten keskuuteen eksyi erittäin vaarallinen petoeläin.

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka kaupan myyjä menee avaamaan oven kuultuaan huudon myymälän ulkopuolelta. Lähes samalla hetkellä leopardi juoksee sisään kauppaan ja hyökkää 25-vuotiaan myyjän kimppuun.

Kauhuissaan oleva mies onnistuu lopulta työntämään kissapedon sivuun ja pakenemaan paikalta. Leopardi sen sijaan jatkaa rauhallisesti kaupan tutkimista järkyttävän välikohtauksen jälkeen.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan leopardi hyökkäsi ensin kaupan ulkopuolella olleen 40-vuotiaan miehen kimppuun. Tämän jälkeen se iski kaupan myyjän kimppuun ja aiheutti myös hänelle sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Useita tunteja kestäneen pelastusoperaation jälkeen viranomaiset nukuttivat leopardin ja poistivat sen kaupungista.

Useita hyökkäyksiä vuosittain

Rajasthanin osavaltion poliisi selvittää parhaillaan, miten villieläin eksyi kaupunkiin.

Intiassa tapahtuu vuosittain kymmeniä leopardihyökkäyksiä. Aiemmin heinäkuussa leopardi hyökkäsi ruoanjakelukuljettajan kimppuun Madhya Pradeshin osavaltiossa.

Intian leopardikanta on kasvanut jo lähes 14 000 yksilöön ja metsiin sekä niiden läheisyyteen rakennetut asuinalueet ovat lisänneet ihmisten ja villieläinten välisiä kohtaamisia.