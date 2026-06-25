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Helsinki Pride järjesti nuorille packer-työpajan | MTV Uutiset



Helsinki Pridessä transnuorten packer-työpaja – tästä on kyse: "Harva paheksuu, kun nuori toppaa rintaliivejään pumpulilla" 9:42 Katso myös: Seta selvitti, kuinka paljon Pride-tapahtumiin kohdistuu vihatekoja Julkaistu 54 minuuttia sitten Teresia Jokela Packer-työpajassa nuoret pääsivät ompelemaan itselleen packerin tai packer-pussin, jonka avulla he pystyvät ilmaisemaan sukupuoltaan paremmin. Helsinki Pride järjesti tänään torstaina ilmaisen Packer- ja packer-pussi-ompelutyöpajan, joka on suunnattu 13–17-vuotiaille transmaskuliineille nuorille. Työpajassa oli tarkoitus ommella itselle packer tai packer-pussi kankaasta vertaisohjaajien opastamana. Tilaa oli enintään 10 henkilölle. Packer tarkoittaa sukupuolen ilmaisuun tarkoitettua apuvälineistöä. Sillä on tarkoitus tuoda luonnollista pullotusta housuihin. Transmaskuliini määritellään Setan sivuilla seuraavasti: "Henkilö, joka on syntymässä määritetty tytöksi, mutta jonka sukupuoli-identiteetti on enemmän maskuliininen kuin feminiininen. Henkilö voi esimerkiksi samastua moniin mieheyden tai miehisyyden ulottuvuuksiin, mutta ei ole välttämättä yksiselitteisesti mies.". Lue myös: Riston, 75, nuoruudessa homous oli rikos – meni naimisiin naisen kanssa peitelläkseen aitoa itseään Helsinki Priden toiminnanjohtajan Annu Kemppaisen mukaan työpajassa on kyse on ennen kaikkea nuorten hyvinvoinnista, vertaistuesta ja turvallisesta tilasta. – On tärkeää, että nuoret pääsevät itse valmistamaan sukupuoltaan tukevaa apuvälineistöä. Apuvälineet eivät ole pelkästään keskiössä, vaan myös turvallinen yhdessäolo ja vertaistuki. Nuorilla on mahdollisuus kohdata samassa tilanteessa olevia nuoria, vahvistaa omaa itseluottamusta ja vähentää yksinäisyyttä, Kemppainen kertoo MTV Uutisille.

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Vastaavaa työpajaa ei ole Kemppaisen mukaan aiemmin järjestetty. Tarve on lähtenyt nuorilta itseltään, ja ohjaajina toimivat sateenkaarinuoret, jotka ovat myös kokeneita käsityöpajojen vetäjiä.

– Tämä on nuorilta nuorille. Tiedämme, että tällaiset apuvälineet ovat todella kalliita, vaikeasti saatavilla ja usein tilattavissa vain netistä. Se asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Kun valmistaa välineen itse, sitä ei tarvitse tilata isolla rahalla verkkokaupasta. Näin sukupuolen ilmaisu ei ole kiinni taloudellisesta tilanteesta, Kemppainen kertoo.

"Kun enemmistönuori toppaa rintaliivejään pumpulilla, harva paheksuu"

Perussuomalaisten Sara Seppänen kritisoi sosiaalisessa mediassa kyseistä työpajaa. Hänen käsityksensä mukaan siellä "kannustetaan nuoria valmistamaan itselleen housuissa käytettäviä tekopeniksiä".

– Kysyn nyt: onko tämä todella sitä nuorisotyötä, johon verovaroja pitäisi käyttää, Seppänen kirjoittaa.

– 13-vuotias on vielä lapsi. Julkisen vallan tehtävä pitäisi olla nuorten suojeleminen, turvallisuuden lisääminen ja kasvurauhan tarjoaminen, ei identiteettiin liittyvien ratkaisujen aktiivinen edistäminen. Kun kaupunki osallistuu tällaiseen toimintaan, se ottaa kantaa erittäin kiistanalaiseen, yhteiskunnalliseen kysymykseen, hän jatkaa.

Seppäsen mukaan kaikissa Pride-tapahtumissa tulisi olla 18 vuoden ikäraja.

Kritisoijille Kemppaisella on selkeä viesti: kaikilla nuorilla ja aikuisilla on oikeus ilmentää omaa sukupuolikokemustaan pukeutumisella ja tyylillä.

– Elämme sellaisessa ajassa, että kaikesta, mikä liittyy jollain tavalla sateenkaarevuuteen ja nuoriin, niin tietyt piirit alkavat lietsoa siitä pelkoa ja paheksuntaa ymmärtämättä, mistä siinä on oikeasti kyse, Kemppainen sanoo.

– Kun enemmistönuori toppaa rintaliivejään pumpulilla, sitä harva lähtee julkisesti paheksumaan. Kun on kyse sukupuolivähemmistöön kuuluvista nuorista, joilla on yhtä lailla halu ja oikeus ilmentää omaa sukupuoltaan, niin sitten se muuttuu hirvittävän paheksuttavaksi, Kemppainen ihmettelee.

Pride-kuukautta juhlitaan koko kesäkuu, ja Helsinki Pride -viikkoa vietetään 22.–28. kesäkuuta. Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka järjestetään vuosittain Helsingissä.

Teemana on tänä vuonna ”Vapaus kasvaa”.

Erilaisia Pride-tapahtumia on ollut eri puolilla Suomea kesäkuun mittaan.