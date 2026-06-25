Packer-työpajassa nuoret pääsivät ompelemaan itselleen packerin tai packer-pussin, jonka avulla he pystyvät ilmaisemaan sukupuoltaan paremmin.
Helsinki Pride järjesti tänään torstaina ilmaisen Packer- ja packer-pussi-ompelutyöpajan, joka on suunnattu 13–17-vuotiaille transmaskuliineille nuorille.
Työpajassa oli tarkoitus ommella itselle packer tai packer-pussi kankaasta vertaisohjaajien opastamana. Tilaa oli enintään 10 henkilölle.
Packer tarkoittaa sukupuolen ilmaisuun tarkoitettua apuvälineistöä. Sillä on tarkoitus tuoda luonnollista pullotusta housuihin.
Transmaskuliini määritellään Setan sivuilla seuraavasti: "Henkilö, joka on syntymässä määritetty tytöksi, mutta jonka sukupuoli-identiteetti on enemmän maskuliininen kuin feminiininen. Henkilö voi esimerkiksi samastua moniin mieheyden tai miehisyyden ulottuvuuksiin, mutta ei ole välttämättä yksiselitteisesti mies.".
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Helsinki Priden toiminnanjohtajan Annu Kemppaisen mukaan työpajassa on kyse on ennen kaikkea nuorten hyvinvoinnista, vertaistuesta ja turvallisesta tilasta.
– On tärkeää, että nuoret pääsevät itse valmistamaan sukupuoltaan tukevaa apuvälineistöä. Apuvälineet eivät ole pelkästään keskiössä, vaan myös turvallinen yhdessäolo ja vertaistuki. Nuorilla on mahdollisuus kohdata samassa tilanteessa olevia nuoria, vahvistaa omaa itseluottamusta ja vähentää yksinäisyyttä, Kemppainen kertoo MTV Uutisille.