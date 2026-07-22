Suomen 18-vuotias tennislupaus Linus Lagerbohm luo Emil Ruusuvuoren ja Otto Virtasen varjossa uraa kohti tennismaailman kärkeä.
Tänä vuonna junioripeleistä ammattilaiskentille siirtynyt Lagerbohm sai hiljattain tärkeän onnistumisen, kun hän voitti Puolan Lodzissa järjestetyn M15 ITF World Tennis Tourin kilpailun.
Turnausvoitto oli Lagerbohmille osoitus siitä, että hyppy aikuisten tasolle on alkanut lupaavasti.
– Kyllä se oli tosi tärkeää itseluottamukselle. Junioripeleistä siirtyminen aikuispeleihin vaatii pientä itseluottamusta. Pelit ovat fyysisempiä ja mentaalisempia. Keväällä oli pieniä loukkaantumisia, jotka estivät kilpailemisen. Nyt tuntuu hyvältä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Lagerbohm kertoo MTV Urheilulle.
Vaikka Lagerbohm on vasta ammattilaisuransa alkutaipaleella, ovat ammattilaispelit tarjonneet jo tärkeitä oppeja tulevaisuutta ajatellen.
– Sanoisin, että kovuutta ja taistelemista kentällä. Siinä tulee ehkä isoin ero. Nuo isommat pojat luovuttavat vähemmän. Se on ehkä tärkein asia, Lagerbohm sanoo.
Lagerbohm on noussut muun muassa turnausvoittonsa myötä aimo harppauksen ATP-maailmanlistalla tuhannen parhaan joukkoon (870:s). Listalla kapuaminen avaa hiljalleen ovia entistä kovatasoisimpiin turnauksiin.
Nuorelle lupaukselle myönnettiin voiton jälkeen kaksinpelin pääsarjan villi kortti Tampere Openiin.
Lagerbohm on paiskinut viime vuodet päämäärätietoisesti töitä unelmansa eteen. 18-vuotias lahjakkuus luottaa vakaasti siihen, että kova työ voi siivittää mihin vain.
Myös Emil Ruusuvuoren ja Otto Virtasen viime vuosien aikana asettamat esimerkit siitä, mitä suomalainen tennispelaaja voi saavuttaa, ovat antaneet uskoa omaan tekemiseen.