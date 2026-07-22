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18-vuotias suomalaislupaus matkalla maailman huipulle – lataa kovan tavoitteen: "Olkoon kuka tahansa tiellä"

1:45 Tulosruutu: Suomalaislupaus Linus Lagerbohm, 18, tähtää tennismaailman huipulle.

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Suomen 18-vuotias tennislupaus Linus Lagerbohm luo Emil Ruusuvuoren ja Otto Virtasen varjossa uraa kohti tennismaailman kärkeä. Tänä vuonna junioripeleistä ammattilaiskentille siirtynyt Lagerbohm sai hiljattain tärkeän onnistumisen, kun hän voitti Puolan Lodzissa järjestetyn M15 ITF World Tennis Tourin kilpailun. Turnausvoitto oli Lagerbohmille osoitus siitä, että hyppy aikuisten tasolle on alkanut lupaavasti. – Kyllä se oli tosi tärkeää itseluottamukselle. Junioripeleistä siirtyminen aikuispeleihin vaatii pientä itseluottamusta. Pelit ovat fyysisempiä ja mentaalisempia. Keväällä oli pieniä loukkaantumisia, jotka estivät kilpailemisen. Nyt tuntuu hyvältä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Lagerbohm kertoo MTV Urheilulle. Vaikka Lagerbohm on vasta ammattilaisuransa alkutaipaleella, ovat ammattilaispelit tarjonneet jo tärkeitä oppeja tulevaisuutta ajatellen. – Sanoisin, että kovuutta ja taistelemista kentällä. Siinä tulee ehkä isoin ero. Nuo isommat pojat luovuttavat vähemmän. Se on ehkä tärkein asia, Lagerbohm sanoo. Lagerbohm on noussut muun muassa turnausvoittonsa myötä aimo harppauksen ATP-maailmanlistalla tuhannen parhaan joukkoon (870:s). Listalla kapuaminen avaa hiljalleen ovia entistä kovatasoisimpiin turnauksiin. Nuorelle lupaukselle myönnettiin voiton jälkeen kaksinpelin pääsarjan villi kortti Tampere Openiin. Lagerbohm on paiskinut viime vuodet päämäärätietoisesti töitä unelmansa eteen. 18-vuotias lahjakkuus luottaa vakaasti siihen, että kova työ voi siivittää mihin vain. Myös Emil Ruusuvuoren ja Otto Virtasen viime vuosien aikana asettamat esimerkit siitä, mitä suomalainen tennispelaaja voi saavuttaa, ovat antaneet uskoa omaan tekemiseen.

– Se on nuorille tosi iso inspiraatio, että tällaiset kaverit menestyvät isoissa kisoissa. Omalle kohdallekin on tuonut tosi paljon inspiraatiota. Treenaan heidän kanssaan aina välillä, joten pääsee osittain jakamaan sitä kokemusta. Se on iso asia.

– Ei ole hirveästi yksittäisiä vinkkejä antaneet, mutta kyllähän siinä tulee itsestään esimerkkejä treenien aikana, että miten tekevät asiat eri lailla. Mitä lyöntivalintoja tekevät itseeni verrattuna ja ylipäätään tällaiset pienet asiat tulevat aika vahvasti esiin treeneissä, Lagerbohm sanoo.

"Olkoon kuka tahansa estämässä"

Tie huipulle on Lagerbohmin osalta vasta alussa. Kypsästi uraansa suhtautuva nuorukainen tiedostaa itse, millä osa-alueilla pitää kehittyä, jotta unelmat voisivat toteutua.

– Kaikki osa-alueita pitää kehittää. Ehkä syöttöä varsinkin. Jos ei ole hyvää syöttöä, ei oikein pitkälle pääse. Tai sitten sinun täytyy kompensoida sitä jollain muulla pelityylillä tai -vahvuuksilla, Lagerbohm listaa.

– Tenniksen pelitaso on niin kova, että myös fyysistä kestävyyttä. Fyysinen ja mentaalinen kestävyys kulkevat vähän käsi kädessä. Jos aivoista loppuu usko, niin kyllä se loppuu kehostakin. Pitää olla tosi pitkäjänteinen noissa matseissa.

Viime vuosina juuri Virtanen ja Ruusuvuori ovat raivanneet Suomi-tennistä kohti maailmanhuippua. Virtanen on parhaimmillaan ollut maailmanlistalla 91:ntenä ja Ruusuvuori jopa 37:ntena.

Jarkko Nieminen oli kaikkien aikojen parhaana suomalaispelaajana parhaimmillaan maailmanlistan 13:s.

Lagerbohm haluaa seurata yllä mainitun kolmikon jalanjäljillä tenniksen kirkkaimmalle huipulle. Helsinkiläislähtöinen lahjakkuus on asettanut itselleen kovia tulevaisuuden tavoitteita.

– Sanoisin, että tulevaisuus voi näyttää ihan kirkkaalta, jos tekee paljon töitä ja pysyy hyvä tiimi ympärillä. Se on mielestäni kaiken a ja o. Uskon siihen, että sitä kautta voi tulla paljon menestystä, Lagerbohm painottaa.

– Lähitulevaisuudessa haluan mahdollisimman nopeasti päästä pelaamaan Challenger-kiertueen kisoja. Sitä kautta luoda niissä sitä pohjaa. Sitten siirtyä ATP-kisoihin. Ultimaattinen tavoite on olla TOP 25 maailmassa. Se on minun tavoitteeni. Sitä lähden tavoittelemaan, olkoon kuka tahansa tiellä estämässä.

Jutun yllä Tulosruudun tuore juttu Lagerbohmista.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

18-vuotias Linus Lagerbohm tavoittelee tennismaailman huipulle | MTV Uutiset