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Venäjältä raju temppu – "Kreml osaa laskea"

1:53 Britannia haluaa mullistaa asevoimansa: Tätä se tarkoittaa.

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Venäläisaluksen laukaukset Englannin kanaalissa ovat "jäävuoren huippu", Britannian puolustusministeri sanoo. Venäjän ammunnat korostivat kiirettä.



Ison-Britannian tarve uudistaa asevoimiaan sai maanantaina venäläisen alleviivauksen, kun Kremlin sotalaiva piti yllättäen ampumaharjoituksen Englannin kanaalissa.



Britannian uusi puolustusministeri Wes Streeting kuvaili Venäjän temppua "näytökseksi" ja "vastuuttomaksi". – Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Venäjä toimii näin ja totta puhuen tämä edustaa jäävuoren huippua niistä päivittäisistä uhista, joita Britannia ja liittolaisemme kohtaavat, Streeting sanoi. Venäjän sotalaiva tulitti kovat ammukset noin 75 kilometrin päässä Britannian rannikosta. Britannian uusi puolustusministeri Wes Streeting. Lahja pääministerille? Maanantaina Britannian pääministerinä aloittaneelle Andy Burnhamille Venäjän ammunnat saattavat olla poliittinen lahja. Burnham yrittää nimittäin etsiä rahoja edellisen hallituksen miljardien ja taas miljardien puolustusinvestointisuunnitelmalle, tuttavallisemmin DIP:lle, The Defence Investment Planille.

Puolustusinvestointisuunnitelman taustalla vaikuttaa Britannian viime vuoden strategiadokumentti, jossa todettiin "valtioiden välisten konfliktien palanneen Eurooppaan".

Puolustusinvestointisuunnitelman esitteli ex-pääministeri Keir Starmer, mutta hänet syrjäyttänyt Burnam on vakuuttanut sitoutumistaan puolustussuunnitelmaan.

Britannian ex-pääministeri Keir Starmer esitteli puolustusinvestointisuunnitelman ennen eroaan.AFP / Lehtikuva

Britannian tällä viikolla aloittanut pääministeri Andy Burnham on luvannut toteuttaa kalliin puolustussuunnitelman.AFP / Lehtikuva

"Kreml osaa laskea"

Puntien etsimisestä puolustusinvestointeihin vastaa valtionvarainministeri John Healey. Hän erosi puolustusministerin paikalta viime kuussa, koska puolustussuunnitelmaan ei hänen mukaansa ollut tarpeeksi rahaa.

– Me osaamme laskea, kenraalit osaavat laskea ja Kreml osaa laskea, totesi puolestaan konservatiivipuolueen ja brittiopposition johtaja Kemi Badenoch.

Britannian miljardien hintainen puolustuksen investointisuunnitelma ottaa oppia Ukrainasta.

Se vilisee drooneja, tekoälyä ja autonomisia järjestelmiä.

Kärjistäen britit haluavat heittää hyvästit armeijalle, joka katsoo kanaalin takaa kateellisena halpoja ja viikoissa kehittyviä asejärjestelmiä.

Britannian entinen puolustusministeri, nykyinen valtiovarainministeri John Healey.AFP / Lehtikuva

Merivoimien vallankumous

Britannia ei ole ainoa, joka uskoo sodankäynnin muuttuneen pysyvästi.

Esimerkiksi yhdysvaltalaiskenraali David Petraeus oli mukana kirjoittamassa maaliskuussa Foreign Affairs -lehteen artikkelia, jossa väitettiin autonomisten droonijoukkojen ratkaisevan seuraavan sodan.

Brittisuunnitelma voi tarkoittaa vallankumousta myös saarivaltiota satoja vuosia turvanneelle kuninkaalliselle laivastolle.

Aiemmat suunnitelmat ohjuslaivojen ja fregattien korvaamisesta on unohdettu. Aiemmin ne olivat keskeisessä roolissa, kun Britannia suunnitteli 2030-luvun laivastoaan.

Uudenlainen tukialus

Nyt punnat sijoitetaan miehittämättömien asejärjestelmien tukialuksiin. Niitä on tarkoitus rakentaa ainakin kuusi.

Aseistuksena tukialuksissa olisi ainakin sukellusveneiden torjuntajärjestelmiä, ohjuslavetteja ja sensoreita mereen ja ilmaan. Kaikkia näitä järjestelmiä yhdistää miehittämättömyys.

Näyttääkin siltä, ettei Britannialta ole jäänyt huomaamatta se tosiasia, että Ukraina käytännössä kellisti Venäjän Mustanmeren laivaston ilman omia sotalaivoja.

Venäjän sota-pinta-aluksiin, sukellusveneisiin ja laivastotukikohtiin Ukraina on iskenyt ennen kaikkea meri- ja ilmadrooneilla.

Suuri kysymys

Britannia haluaa lisäksi nostaa sotilaiden palkkoja, jotta varusmiespalvelusta jo 1960-luvulla luopunut brittiarmeija saa pestattua riveihinsä riittävästi ammattitaitoista väkeä.

Puolustusinvestointisuunnitelman tavoitteet siis ovat – kuten tavoitteilla on tapana olla – kunnianhimoisia.

Nyt niille pitäisi vain löytää maksaja.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Venäjän sotalaiva avasi tulen Englannin kanaalissa | MTV Uutiset