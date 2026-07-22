Venäläisaluksen laukaukset Englannin kanaalissa ovat "jäävuoren huippu", Britannian puolustusministeri sanoo.
Venäjän ammunnat korostivat kiirettä.
Ison-Britannian tarve uudistaa asevoimiaan sai maanantaina venäläisen alleviivauksen, kun Kremlin sotalaiva piti yllättäen ampumaharjoituksen Englannin kanaalissa.
Britannian uusi puolustusministeri Wes Streeting kuvaili Venäjän temppua "näytökseksi" ja "vastuuttomaksi".
– Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Venäjä toimii näin ja totta puhuen tämä edustaa jäävuoren huippua niistä päivittäisistä uhista, joita Britannia ja liittolaisemme kohtaavat, Streeting sanoi.
Venäjän sotalaiva tulitti kovat ammukset noin 75 kilometrin päässä Britannian rannikosta.
Britannian uusi puolustusministeri Wes Streeting.
Lahja pääministerille?
Maanantaina Britannian pääministerinä aloittaneelle Andy Burnhamille Venäjän ammunnat saattavat olla poliittinen lahja.
Burnham yrittää nimittäin etsiä rahoja edellisen hallituksen miljardien ja taas miljardien puolustusinvestointisuunnitelmalle, tuttavallisemmin DIP:lle, The Defence Investment Planille.