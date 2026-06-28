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Kun Natalia Salmela muutti Suomeen, perheellä oli vain Fiat ja peräkärry: "Minulla ei ole mitään menetettävää"

11:02 Vaikka Salmela tunnetaan nykyisin suorapuheisista ulostuloistaan, hän korostaa, etteivät näkyvyys ja henkilöbrändi ole syntyneet vahingossa.

Julkaistu 40 minuuttia sitten

Krista Rastamo

Somevaikuttaja ja asuntosijoittaja Natalia Salmelan mukaan menestyvä somepersoona tarvitsee kannattajien lisäksi myös kriitikoita. Hänellä on vahva henkilöbrändi, jota jotkut rakastavat ja toiset vihaavat. Kehuttu ja kritisoitu somevaikuttaja ja yrittäjä Natalia Salmela on rakentanut julkisuuskuvaansa tietoisesti jo vuosien ajan. SuomiAreenassa käydyssä keskustelussa Salmela kertoi avoimesti siitä, miten hänen taustansa, mediakokemuksensa ja tarkoituksellisesti provokatiivinen sisältönsä ovat vaikuttaneet hänen nousuunsa yhdeksi Suomen tunnetuimmista somepersoonista. Salmelan mukaan hänen suorapuheisuutensa kumpuaa osittain siitä, ettei hän koe olevansa sidoksissa perinteisiin odotuksiin tai asemiin. – Mulla ei ole mitään menetettävää. Olen tullut Suomeen vuonna 1997 Virosta maahanmuuttajana. Meillä oli Fiat ja peräkärry, ja siinä oli käytännössä kaikki meidän omaisuus, kontaktit ja koko elämä, Salmela kertoo. Salmelan mukaan lähtökohdat ilman valmiita verkostoja tai suvun rakentamaa asemaa ovat antaneet hänelle poikkeuksellisen vapauden toimia julkisuudessa. – Ei ollut mitään mainetta, taustaa tai odotuksia, joita pitäisi täyttää. Ei ollut sukukokouksia, joissa joku häpeilisi tekemisiäni. Se antaa aika paljon vapauksia, ja se on ollut aivan mahtava juttu. Salmela sanoo kokevansa, että voi ilmaista mielipiteensä avoimesti niin kauan kuin se tapahtuu muita kunnioittaen. – Voi tehdä mitä haluaa ja sanoa mitä ajattelee, kunhan ei tietenkään loukkaa ketään. Lue myös:

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Näkyvyys ei syntynyt sattumalta

Vaikka Salmela tunnetaan nykyisin suorapuheisista ulostuloistaan, hän korostaa, etteivät näkyvyys ja henkilöbrändi ole syntyneet vahingossa.

Diplomi-insinööriksi kouluttautunut Salmela kertoo seuranneensa jo aivan blogien alkuvuosina tarkasti sitä, miten media ja yleisö toimivat.

– Huomasin jo silloin, että tietyt otsikot vetivät valtavasti lukijoita. Klikkiotsikoita oli olemassa jo ennen kuin niistä edes puhuttiin sillä nimellä.

Kun Salmelan blogin lukijamäärät ajoittain laskivat, hän alkoi tietoisesti hyödyntää havaintojaan.

– Rupesin tekemään hyvin tarkoituksellisesti provokatiivista sisältöä. Jos kävijämäärät vähän laskivat, saatoin arvostella joululaatikoita tai sanoa jotain ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta aiheesta.

Salmelan mukaan toimintamalli oli yksinkertainen.

– Menin katsomaan, mistä ihmiset puhuvat. Sitten ajattelin, että olen itse asiassa tästä eri mieltä, ja kirjoitin siitä nettiin.

Juuri tällä metodilla Salmelalle syntyi ensimmäinen uskollinen seuraajakunta.

– Sillä tavalla sain rakennettua ensimmäisen yhteisön ympärilleni.

Natalia Salmela puhui julkisuuden eduista ja haitoista SuomiAreenan keskustelussa Yrittäjänä julkisuudessa: Tuki vai taakka?

"Koskaan ei ole valehdeltu"

Salmela painottaa, ettei provosointi ole koskaan tarkoittanut yksittäisten ihmisten tai vähemmistöjen kimppuun hyökkäämistä.

– Koskaan ei ole valehdeltu. Aina on puhuttu niin, että kunnioitetaan muita ihmisiä. Se ei ole koskaan ollut maalittamista.

Ihmisten sijaan kritiikin kohteena ovat olleet ilmiöt, yhteiskunnalliset normit tai erilaiset rakenteet.

– On paljon helpompaa, ja myös perustellumpaa, arvostella ilmiöitä kuin yksittäisiä ihmisiä. Olen puhunut esimerkiksi yhteiskunnallisista normeista, organisaatioista ja perinteisistä toimintatavoista.

Salmela kuvailee itseään eräänlaiseksi vastavoimaksi.

– Olen saanut olla opposition edustajana tässä jo noin 15 vuotta.

Julkisuus on ammattitaitoa

Salmelan mukaan moni unohtaa, että näkyvyyden rakentaminen on myös ammatti ja osaamisalue.

Ennen vaikuttajauraansa hän itse työskenteli viestinnän, markkinoinnin ja median parissa.

– Olen ollut töissä mainostoimistoissa tekemässä viestintää ja PR:ää. Olen ollut myös mediatalossa töissä. Eihän tämä osaaminen ole mistään taivaasta tippunut, Salmela sanoo viitaten somesisältöihinsä.

Salmela kertoo, että vuosien työ media-alalla on opettanut häntä ymmärtämään, miten julkisuutta voi hyödyntää.

– On paljon osaamista siitä, miten media toimii ja miten oman naamansa saa julkisuuteen.

– Muistan, kun ihmiset ihmettelivät, miksi minusta kirjoitetaan niin paljon. No, olen itse syöttänyt niitä juttuja mediaan. Sitä kutsutaan PR-työksi.

Vaikuttajankin taustalla voi olla tiimi

Salmelan mukaan Suomessa suhtaudutaan edelleen epäluuloisesti siihen, että vaikuttajilla voisi olla taustallaan ammattilaisia rakentamassa julkisuutta.

– Ruotsissa se on normaalia. Amerikassa se on normaalia. Oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Suomessa.

Salmela arvioi suomalaisen kulttuurin suhtautuvan edelleen varauksella näkyvyyden tavoittelemiseen.

– Täällä ajatellaan helposti, että jokaisen pitäisi mennä kotiin, laittaa ovi kiinni ja olla hiljaa omassa nurkassaan.

Hänen mukaansa ihmiset kuitenkin kaipaavat viihdettä ja persoonia, jotka uskaltavat heittäytyä.

– Kansahan haluaa myös viihdettä. Halutaan vähän sirkushuveja leivän rinnalle.

Salmelan mielestä julkisuuden henkilöt tarjoavat parhaimmillaan samaistuttavaa viihdettä ja keskustelunaiheita.

– Arki olisi aika tylsää, jos ei olisi niitä muutamia heittäytyjiä, jotka laittavat itsensä likoon ja tuovat ihmisille viihdettä.

Salmelan mukaan kansa tarvitsee leipää ja sirkushuveja eikä hän pelkää antaa sille jälkimmäistä.

Omat kanavat antavat riippumattomuutta

Arvostelu ja julkiset kohut ovat Salmelalle tuttuja.

– Mun mielestä kritiikki on aina paikallaan. On kiinnostavaa keskustella myös kritiikistä.

Salmela kokee olevansa etuoikeutetussa asemassa, koska hänellä on sosiaalisessa mediassa omat suuret yleisöt.

– Olen tosi onnellinen siitä, että mulla on omat kanavat. Pelkästään Instagramissa oli viimeisen kuukauden aikana 11 miljoonaa näyttökertaa ja noin puolen miljoonan suomalaisen tavoittavuus.

Salmelan mukaa tämä tarkoittaa sitä, ettei hänen tarvitse olla riippuvainen perinteisestä mediasta.

– Jos haluan sanoa oman näkökantani, kyllä kansa sen myös kuulee.

"Olen ollut monelle se Salkkarien korvaaja"

Salmelan mukaan hänen yleisönsä uskollisuus perustuu pitkään yhteiseen historiaan. Osa seuraajista on ollut mukana jo blogiajoista lähtien.

– Osa on ollut mukana joka ikinen päivä 15 vuoden ajan.

– Olen ollut monelle se Salkkarien korvaaja. Olen heille vähän niin kuin Seppo Taalasmaa.

Pitkäaikaiset seuraajat tuntevat Salmelan mukaan hänen persoonansa ja toimintatapansa ja siksi ulkopuolelta tulevat kohut eivät häntä juuri horjuta.

– Oma porukka tuntee minut niin hyvin, että erilaisten kohujen vaikutus jää omissa kanavissa aika laimeaksi.

Henkilöbrändi tarvitsee myös vastustajia

Salmela uskoo, että vahva henkilöbrändi herättää väistämättä myös vastareaktioita.

– Missä tahansa hyvässä brändissä on fanien lisäksi myös vihaajia.

Hänen mukaansa yksimielisyys ei ole merkki onnistuneesta julkisuuskuvasta.

– Ei ole jingiä ilman jangia. Tarvitaan mustaa valkoisen vastapainoksi.

– Kahvi tarvitsee vähän maitoa joukkoon. Pitää olla tasapaino.

Salmela ajatteleekin, että ongelmia syntyy vasta silloin, jos kriitikoita on enemmän kuin kannattajia.

Yksi kohu on jäänyt vaivaamaan

Vaikka Salmela sanoo, ettei varsinaisesti kadu tekemisiään tai kirjoituksiaan, yksi vanha kohu uran alkuajoilta on jäänyt hänen mieleensä.

– En oikeastaan kadu mitään. Kaiken sen piti tapahtua, jotta pääsin tähän pisteeseen.

– Mutta jos yksi asia kuitenkin pitäisi nimetä, se olisi ihan ensimmäinen suuri some- tai mediakohuni, joka syntyi blogikirjoituksesta, jossa kerroin syitä sille, miksi en äänestä.

Salmela sanoo suhtautuvansa asiaan nykyään toisin.

– Olen itse äänestänyt vuosikausia, ja nykyään kannustan ehdottomasti kaikkia vaikuttamaan yhteiskunnan tulevaisuuteen äänestämällä.

Aihe on hänen mukaansa seurannut mukana vuosien ajan.

– Se on sellainen asia, joka on jäänyt vähän piinaamaan vieläkin.

Kuka on Natalia Salmela?

Natalia "Nata" Salmela on suomalainen yrittäjä, asuntosijoittaja ja somevaikuttaja, joka nousi julkisuuteen 2010-luvun alussa suositun White Trash Disease (WTD) -bloginsa kautta.

Blogi tunnettiin suorapuheisesta tyylistään, arjen havainnoista ja yhteiskunnallisia keskusteluja herättäneistä kirjoituksista. Sittemmin Salmela on rakentanut ympärilleen yhden Suomen pitkäikäisimmistä henkilöbrändeistä sosiaalisessa mediassa.

Myöhemmin Salmela ton tullut tunnetuksi myös rahasta, sijoittamisesta ja yrittäjyydestä puhuvana vaikuttajana. Hän oli mukana perustamassa ja rakentamassa Massimuijat-yhteisöä, jonka tavoitteena oli tehdä sijoittamisesta, säästämisestä ja vaurastumisesta erityisesti naisille helpommin lähestyttävää.

Massimuijien sisällöissä on käsitelty avoimesti muun muassa osakesijoittamista, asuntosijoittamista ja taloudellista riippumattomuutta.

Koulutukseltaan Salmela on diplomi-insinööri, mutta hänen uransa on kulkenut viestinnän, markkinoinnin ja median kautta yrittäjyyteen. Hän on työskennellyt mainostoimistoissa, viestinnän ja PR:n parissa sekä mediataloissa, mikä on hänen omien sanojensa mukaan antanut vahvan ymmärryksen siitä, miten julkisuus toimii.

Viime vuosina Salmela on profiloitunut erityisesti asuntosijoittajana. Hän on kertonut vaurastuneensa asuntojen ostamisen, remontoinnin ja sijoittamisen avulla. Hänen sijoitusstrategiansa on painottunut erityisesti Itä-Helsingin alueelle, jossa hän on etsinyt persoonallisia kohteita ja pyrkinyt luomaan niihin lisäarvoa remonttien avulla.

Salmela on puhunut julkisuudessa myös siitä, ettei pidä itseään perinteisenä "flippaajana", vaan pitkäjänteisenä sijoittajana, joka kehittää asuntoja ja niiden arvoa aktiivisesti.

Nykyisin Salmelan tulot muodostuvat useista lähteistä, kuten yritystoiminnasta, sijoituksista sekä asuntosalkusta. Hän on esiintynyt julkisuudessa yhtenä näkyvimmistä suomalaisista vaikuttajista, jotka puhuvat avoimesti rahasta ja vaurastumisesta.

Salmela asuu perheineen Itä-Helsingissä 1970-luvulla rakennetussa paritalossa, jota hän on remontoinut vuosien varrella. Perheeseen kuuluvat puoliso Jontte Heino, parin yhteinen poika Benjamin eli "Benkku" sekä Heinon tytär aiemmasta suhteesta.

Salmela on kertonut julkisuudessa kiinnostuksestaan puutarhanhoitoon, ruoanlaittoon ja omavaraisuuteen, mitkä näkyvät säännöllisesti hänen sosiaalisen median sisällöissään.

Natalia Salmela osallistui SuomiAreenassa Porissa keskusteluun, jossa pohdittiin sitä, onko julkisuus yrittäjälle tuki vai taakka. Keskustelua veti toimittaja Sami Sykkö ja mukana olivat myös designbrändi Ivana Helsingin perustaja Paola Suhonen ja Bypias-vaatemerkin perustaja Pia Erlund.

Katso koko keskustelu täältä!

Krista Rastamo MTV Uutiset Työskentelen MTV Uutisissa netin uutispäällikkönä. Voit lähettää minulle sähköpostilla juttuvinkkejä kaikesta kiinnostavasta maan ja taivaan väliltä.

Natalia Salmela puhui julkisuudesta SuomiAreenassa | MTV Uutiset