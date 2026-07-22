Ilmoitus palosta tuli hieman ennen kello viittä keskiviikkoaamuna.
Vantaan Pitkäsuontiellä palaa jätekasa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta hieman ennen kello viittä keskiviikkoaamuna. Sammutustyöt ovat käynnissä. Palosta ei ole pelastuslaitoksen mukaan aiheutunut henkilövahinkoja.
Pitkäsuontiellä sijaitsee muun muassa Vantaan Energian jätevoimala.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskus ei kommentoinut tilannetta aamulla kello viiden jälkeen.
Pelastustoimen mediapalvelun mukaan paikalle on hälytetty 25 pelastusyksikköä.