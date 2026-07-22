Tullien tarkoituksena on Trumpin mukaan siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien.

Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä nollan prosentin tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100 prosenttiin vuodeksi ja sen jälkeen 200 prosenttiin.

Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin.

Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut.