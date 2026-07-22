Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat.
Yhdysvallat on iskenyt nyt jo toista viikkoa Iraniin. Kyseessä on 11. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja. Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella.
Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi aiemmin, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria.
Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria.
Hegseth oli senaatin kuultavana Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta.
Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.