Dartsin ykköspelaaja Luke Littler heitti yhdeksän tikan lopetuksen ottelun avauserässä arvostetussa World Matchplay -turnauksessa tiistaina.
Littler heitti täydellisen sarjan ottelussa Nathan Aspinallia vastaan (video alla). Avauserän ysitikkainen vauhditti hänet lopulta 11–8-voittoon.
Englantilainen oli onnistua tempussa uudestaan 4. erässä, mutta heitti hieman ohi tupla-15:stä. Kahteen ysitikkaiseen samassa tv-ottelussa on yltänyt aiemmin vain lajilegenda Phil Taylor.
Littlerin kolmen tikan keskiarvo 113,68 on historian toiseksi korkein World Matchplay -ottelussa. Tässäkin edellä on vain Taylor.
– Haluan vain lyödä pöytään parhaat tilastoni joka ottelussa. Minusta tuntuu, että onnistuin siinä tänään, kaksinkertainen maailmanmestari Littler kommentoi Sky Sportsin mukaan.
19-vuotias Littler on nyt tehnyt lyhyellä ammattilaisurallaan jo kuusi televisioitua ysitikkaista. Hän majailee kaikkien aikojen tilastossa neljäntenä, kärjessä on Taylor (11).
Myös Aspinallin esitys oli loistava.
– Tämä oli nautinnollisin pelaamani ottelu urallani. Siinä oli kaikkea, ja annoin kaikkeni. Luke Littlerille on pakko antaa tunnustusta, hän oli uskomaton, Aspinall summasi.