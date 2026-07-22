Osa Suomen sähköntuotannosta tulee vesivoimasta. Suomen vesitilanne on ollut heikko ja vettä tarvittaisiin lisää.
15–20 prosenttia Suomen sähköntuotannosta tulee vesivoimasta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Harri Myllyniemi MTV Uutisille.
– Merkittävä osa vesivoimasta on pohjolassa. Siellä Kemi ja Oulujoen vesitilanne on hyvä, Myllyniemi kertoo.
Pielisellä vedenpinta on kuitenkin 30 senttiä alhaisempi, kun normaalisti tähän aikaan. Myllyniemen mukaan sateet voivat auttaa tilannetta.
– Tämä vesivaje on niin suuri, että tarvitaan useampi sateinen kuukausi, ennen kuin päädytään keskimääräiselle tasolle.
Joillain paikoilla on kuitenkin saatu paljon täytettä järviin.
– Sateet ovat auttaneet tilannetta. Sateisilla alueilla siellä on jotain pienempiä järviä noussut tavallista korkeammalle tasolle.