Yhdysvaltain varapresidentin mukaan maahanmuuttopoliisin agentin ampuma nainen rikkoi lakia. Valkoisen talon mukaan Trumpin hallinto tukee maahanmuuttopoliisia.

Minneapolisissa naisen ampunut Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin agentti puolusti itseään, sanoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance.

Vancen mukaan agentilla oli "kaikki syyt uskoa, että hän oli vakavassa vaarassa loukkaantua tai menettää henkensä". Lisäksi varapresidentti sanoo olevansa varma, että kuollut nainen rikkoi lakia ja hän oli "vasemmistolaisen ideologian uhri".

– Täytyy olla hieman aivopesty, jotta päätyy siihen pisteeseen, hän toteaa.

Vance sanoo naisen ampuneella agentilla olleen "absoluuttinen koskemattomuus" tehdä työtään, joka on "liittovaltion asia". Vancella ei ole tietoa, onko kyseinen agentti edelleen töissä maahanmuuttopoliisissa.

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto tukee maan maahanmuuttopoliisia.

Tästä on kyse

Maahanmuuttopoliisin agentti ampui autoa kuljettaneen 37-vuotiaan naisen kuoliaaksi keskiviikkona. Mediatietojen mukaan uhri oli Renee Nicole Good.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö syytti jo aiemmin lausunnossaan autoa kuljettanutta naista "sisäisestä terrorismista".

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin aidoksi vahvistamassa ja sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa näkyy lehden mukaan, että kaksi liittovaltion agenttia yrittävät saada naisen ulos autosta, joka osittain tukkii tien.

Auton kuljettaja pakittaa, ajaa eteenpäin ja alkaa kääntyä, lehti kirjoittaa. Tällöin kolmas liittovaltion agentti ottaa aseen esille ja ampuu laukauksen ja jatkaa ampumista samalla kun auto ajaa hänen ohitseen.

0:49 Videolta on katsottavissa tilanne, jossa ICE-agentti ampuu naisen. Video on New York Timesin vahvistama. Videota ei suositella herkille.

Vance ilmaisi tyytymättömyyttä median raportointiin

Minnesotan kuvernööri Tim Walz kutsui Trumpin hallintoa propagandakoneistoksi tapahtuneesta annetun lausunnon vuoksi.

– Olen nähnyt videon. Älkää uskoko tätä propagandakoneistoa. Osavaltio varmistaa, että tapaus tutkitaan perusteellisesti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti, jotta vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat, Walz kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Vance vastasi Walzin kommenttiin tiedotustilaisuudessaan kutsumalla häntä "vitsiksi".

Vance kommentoi tiedotustilaisuudessa useaan otteeseen median toimintaa, kertoo BBC. Hän kutsui median raportointia tapauksesta "yhdeksi pahimmista skandaaleista", mitä hän on nähnyt mediassa.

– En ole koskaan nähnyt tapausta, joka olisi niin vääristelty ja väärin uutisoitu.

