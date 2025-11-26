



Yksi tilanne Vappu Pimiän elämässä sai aikaan kauhunsekaisten tunteiden värinän koko kehoon: "Yksi elämäni jännittävimpiä hetkiä" Vappu Pimiän TTK-taival alkoi vuonna 2007 saadusta yllättävästä puhelusta. MTV / Katja Tamminen Julkaistu 26.11.2025 07:30 Aino Haili aino.haili@mtv.fi Vappu Pimiän TTK-taival alkoi vuonna 2007 saadusta yllättävästä puhelusta. Oli vuosi 2008, kun Vappu Pimiä asteli ensimmäistä kertaa koskaan Tanssii Tähtien Kanssa -parketille. Kyseessä oli ohjelman kolmas tuotantokausi ja Pimiä osallistui sille tähtioppilaana tähtiopettaja Jani Rasimuksen kanssa. – Vieläkin tulee sellaiset kauhun väristykset kehoon, kun muistelee sitä. Se oli ja on yhä varmaan yksi elämäni jännittävimpiä hetkiä, Pimiä kertoo MTV:n 30. marraskuuta julkaistavassa dokumentissa Vappu – viimeinen rumba. Silloin Pimiä oli 29-vuotias ja ei voinut tuohon aikaan uskoakaan, että kutsu TTK-parketille tulisi. Kaksi ensimmäistä TTK-kautta olivat olleet jättimenestyksiä Suomessa. Pimiä muistaa yhä, kun hän kerran keväällä 2007 oli käymässä vanhempiensa luona, ja jäi katsomaan televisiosta tullutta jaksoa.





– Muistan, kun isäni kysyi, että "jos ne pyytävät sua tuohon, niin menetkö". Naurahdin, että eihän minua nyt tuonne ikinä pyydettäisi, koska en ole niin tunnettu, ja tuonne pyydetään vaan A-listalaisia, enkä minä ole siinä sakissa, Pimiä nauraa.

– Mutta jos pyydettäisiin, niin menisin riemusta kiljuen.

Seuraavana syksynä puhelin kuitenkin soi. Puhelu tuli TTK-tuotannosta, ja silloin Pimiältä kysyttiin, lähtisikö hän tanssimaan seuraavalle kaudelle.

Siihen Pimiä vastasi välittömästi kyllä. Siihen aikaan hän juonsi Big Brotheria.

– Olin tietenkin urallani aika alkuvaiheessa, jos nyt katson sitä, vaikka toki tein sitä isoa, hienoa formaattia, joka oli minulle semmoinen iso, käänteentekevä asia. Silloin oli ura siinä vaiheessa, ja tottakai tämä sitten muutti tosi paljon.

Vaikka Pimiä oli entuudestaan tunnettu,oli TTK:n myötä tullut julkisuus jotain aivan uutta. Se oli ohjelma, jota katsoivat kaikki.

Pimiän matka TTK:n tähtioppilaana päättyi hänen itsensä mukaan "aivan liian aikaisin". Kun hän vielä oli mukana, muistaa hän ohjelman orkesterissa mukana olleen Lenni-Kalle Taipaleen todenneen hänelle, että Pimiä varmaan juontaisi TTK:ta seuraavana vuonna.

– Olin ihan, että täh, mitä sinä sekoilet. Naureskelin vaan. Ja sitten tuli se soitto.

Vappu – viimeinen rumba MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta ja MTV3-kanavalla tiistaina 2.12. kello 22:35.

