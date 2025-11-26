Vappu Pimiän TTK-taival alkoi vuonna 2007 saadusta yllättävästä puhelusta.
Oli vuosi 2008, kun Vappu Pimiä asteli ensimmäistä kertaa koskaan Tanssii Tähtien Kanssa -parketille.
Kyseessä oli ohjelman kolmas tuotantokausi ja Pimiä osallistui sille tähtioppilaana tähtiopettaja Jani Rasimuksen kanssa.
– Vieläkin tulee sellaiset kauhun väristykset kehoon, kun muistelee sitä. Se oli ja on yhä varmaan yksi elämäni jännittävimpiä hetkiä, Pimiä kertoo MTV:n 30. marraskuuta julkaistavassa dokumentissa Vappu – viimeinen rumba.
Silloin Pimiä oli 29-vuotias ja ei voinut tuohon aikaan uskoakaan, että kutsu TTK-parketille tulisi.
Kaksi ensimmäistä TTK-kautta olivat olleet jättimenestyksiä Suomessa. Pimiä muistaa yhä, kun hän kerran keväällä 2007 oli käymässä vanhempiensa luona, ja jäi katsomaan televisiosta tullutta jaksoa.