Vappu Pimiä jakoi seuraajilleen kuvia uudesta tyylistään.
Vappu Pimiä päätti uudistaa tyylinsä. Pimiän hiukset on pätkäisty ja kerrostettu.
– Uudet hiukset, uusi viikko, hän kirjoittaa otostensa yhteydessä.
Pimiä kertoo Instagramin Tarinat-osiossa aluksi epäilleensä tuleeko hän pitämään hiuksista. Juontaja pohti, onko tukassa liikaa kerrostusta.
– Tämä on kuulkaas aika kiva, hän hehkuttaa.
Pimiä kertoo, ettei hiuksille tarvitse tehdä pesun jälkeen juuri mitään.