Radioon paluun tekevä Veronica Verho esitteli uuden tyylinsä somessa.
Juontaja Veronica Verho esitteli uuden hiustyylinsä sosiaalisessa mediassa ja se keräsi paljon ylistystä. Verho on käynyt värjäämässä hiuksiinsa uuden, kylmemmän vaalean sävyn.
Videon näet klikkaamalla nuolesta.
Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.
Someseuraajat ovat yksimielisiä Verhon uudesta tyylistä, sillä kommenttikenttään on ilmestynyt vain pelkkiä ylistyssanoja.
– Siis laittoman upea olet.
– WAU! Blondi tukka teki paluun.