Kiti Kokkonen jakoi Instagram-seuraajilleen kuvan rajusta silmäluomitulehduksestaan.

Näyttelijä Kiti Kokkonen kertoo Instagram-tilillään julkaisemiensa kuvien yhteydessä tuoreita kuulumisiaan. Ensimmäisessä kuvassa nähdään lupiineja ja toista otosta koristaa Kokkosen tulehtuneet silmät.

– Tiedän hyvin, että maailmassa on huomattavasti hirveämpiä asioita. Mutta silmäluomitulehdus molemmissa silmissä on yllättävän ärsyttävää ja rasittavaa (ja ällöttävää). Ja uskomattoman kivuliasta.

Hän kertoo kuluneen puolivuotisen olleen muutenkin terveydellisestä näkökulmasta "floppi".

– Eikä tämmösen jakamisessa ole varmaan mitään järkeä, mutta on nyt mielen päällä ja miksei tämmöistäkin arkirealismia toisaalta voi jakaa siinä missä mitä tahansa muutakin. Kuten ton toisen kuvan lupiinista, joka siis aikoo kukkia näin marraskuussa. Antibiootit on joka lähtöön, putsauslaput ja muut tilpehöörit. Ai että! Ja tässä kuvassa noi luomet on vielä suht ”rauhalliset”.