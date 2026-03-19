Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi Suomen kärkisijaa onnellisuutta mittaavassa raportissa.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen kärkisija johtuu osittain meidän vakaasta yhteiskunnastamme.
– Eihän kukaan meistä koskaan ole täydellisen onnellinen. Ei ole yhtään täydellistä yhteiskuntaa, jossa onnellisuus on se mittari, jolla päivästä toiseen mennään.
Stubb muistutti myös, että Suomi on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen maa, jossa on toimiva koulutusjärjestelmä. Suomalaisten suhde luontoon vaikuttaa myös onnellisuuden tunteeseen, arvioi Stubb.
– Joitain asioita teemme suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä oikein ja olen siitä äärettömän ylpeä. Se, että suomalaiset kykenevät määrittelemään itsensä onnelliseksi, on hieno asia. Mutta ei pidä vaipua siihen illuusioon, että kaikki olisivat onnellisia.
Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi jo yhdeksättä kertaa peräkkäin.
– Toivottavasti 10. kerta taas napsahtaa ja Suomi on taas astetta parempi yhteiskunta.
Presidentti Stubb kommentoi onnellisuusraporttia maakuntamatkallaan Raaseporissa torstaina.