Lähes puolesta Suomen kansanedustajista löytyy henkilökohtaisia tietoja pimeästä verkosta.

Tutkimuksen mukaan pimeään verkkoon päätyneet tiedot sisältävät muun muassa kotiosoitteita ja salasanoja. Asia käy ilmi sveitsiläisen teknologiayritys Protonin tilaamasta tutkimuksesta.

Tiedot ovat peräisin tapauksista, joissa kansanedustajat ovat käyttäneet eduskunnan sähköpostiosoitetta kolmannen osapuolen palveluissa, jotka ovat joutuneet tietovuotojen kohteeksi.

Eduskunnan tietohallintopäällikkö Ari Apilon mukaan eduskunnan tietoturva ei ole vaarantunut. Pelkillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ei pääse eduskunnan sisäisiin palveluihin.