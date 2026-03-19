Norjan kuningashuone kutsuttiin eilen keskiviikkona kiireelliseen kokoukseen. Istunnossa käsiteltiin salaiseksi luokiteltua asiaa.

Norjan kuningashuoneessa järjestettiin eilen keskiviikkona ylimääräinen, kiireellinen kokous. Norjan mediassa kokous sai suuren huomion, sillä yleensä kuningas ja hallitus kokoontuvat perjantaisin tekemään päätöksiä.

Sekä kuningas Harald että prinssi Haakon olivat läsnä kokouksessa. Paikalla oli myös useita ministereitä.

VG:n saamien tietojen mukaan kokouksen aiheena ei ollut kuninkaallinen perhe. Kokouksen aihe pidettiin salaisena.

Pääministerin kanslian viestintäpäällikön Anne Kristin Hjuksen vahvistaa Dagbladetille, että keskiviikkona pidettiin ylimääräinen kokous Oslon kuninkaallisessa linnassa. Hänen mukaansa kokous oli tarpeen järjestää ennen seuraavaa kokousta

– Kokouksessa käsiteltiin salaiseksi luokiteltua asiaa. Siksi siitä ei julkaista virallista tiedotetta ministerineuvostolta, hän sanoo Dagbladetille.

Dagbladetin kommentaattori Martine Aurdal arvioi lehdelle, että käsitelty asia on ollut varmasti vakava, koska koolle on kutsuttu ylimääräinen kokous.

– Meidän on todettava, että asialla on ollut tietty vakavuusaste, jos se vaatii käsittelyä ylimääräisessä ministerineuvostossa. On kuitenkin tärkeää korostaa, että tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun näin tapahtuu. Ajoittain on tarpeen tehdä päätöksiä suhteellisen nopeasti, ja ne on vietävä kuninkaan käsiteltäväksi, Aurdal sanoo.

Norjan kuningashuone on ollut viime aikoina skandaalien keskellä. Hovin painetta on lisännyt se, että kruununprinsessa Mette-Maritin yhteydenpidon laajuus edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kanssa tuli julkisuuteen tammikuussa.

Lisäksi Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn rikosepäilyt ja niihin liittyvä oikeudenkäynti on horjuttanut kuningashuoneen mainetta. Sen lisäksi Mette-Maritin keuhkosairauden on kerrottu pahentuneen.

Myös kuningas Haraldin vointi on aiheuttanut huolta Norjassa. 89-vuotias kuningas joutui sairaalaan helmikuussa infektion ja nestehukan vuoksi hänen ollessa matkalla Teneriffalla.