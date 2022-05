Nuori vanki surmattiin matkaselliin – Rise myöntää virheet: "Vankien tila on jätetty tarkistamatta, kun sellissä on käyty"

– Tämä tapaus on ollut äärettömän ikävä. Totta ihmeessä siinä on tapahtunut virheitä vankilatasolla. Siellä on jätetty tarkistamatta vankien tila siinä vaiheessa, kun sellissä on käyty. Tältä osin meidän täytyy ilman muuta tarkistaa meidän ohjeistuksia ja käytäntöjä, Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala sanoo MTV Uutisille.