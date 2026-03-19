KAJ:n Bara bada bastu -kappale nousi viime vuonna Ruotsin soitetuimmaksi kappaleeksi.
KAJ:n Bara bada bastu oli viime vuonna soitetuin kappale Ruotsissa, käy ilmi levy-yhtiöiden alan järjestön IFPI:n tilastoista. Asiasta uutisoi Aftonbladet.
Vöyriläiseen KAJ-yhtyeeseen kuuluvat Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norrgård. Kokoonpano nousi isoon suosioon, kun se osallistui Ruotsin edustajana Euroviisuihin vuonna 2025.
Soitetuimpien kappaleiden kärjessä Ruotsissa ovat myös lasten suosikkikappaleet Djurens vaggvisa ja Somna med Humlan Djojj yhtyeeltä Humlan Djojj & Josefine Götestamin sekä Alex Warrenin kappale Ordinary.
Lue lisää: KAJ-yhtyeen Kevinin poika syntyi – suloinen perhekuva julki
Kuunnelluimpien joukosta löytyvät myös K-pop Demon Huntersin ja Billie Eilishin .