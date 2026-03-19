Hätäkeskus sai ilmoituksen Vantaan Pähkinärinteen tuhoisasta kerrostalopalosta 3. maaliskuuta kello 5.39. Tehtävän kiireellisyys oli luokiteltu A-merkinnällä, joka tarkoittaa kiireellisintä. Tiedot käyvät ilmi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen onnettomuusselosteesta.

Tulipalossa kuoli viisi ihmistä. He olivat kaikki samaa somalitaustaista perhettä eli isä, äiti ja kolme lasta. Vanhemmat olivat 30–40-vuotiaita ja kuolleet lapset 3-, 6- ja 8-vuotiaita.

Lisäksi tulipalossa loukkaantui vakavasti perheen vauva sekä lievästi neljä ihmistä. Kaikkiaan palossa oli osallisena 42 ihmistä eli kyseisen kerrostalon asukasta. Pelastuslaitos evakuoi 32 ihmistä talosta.

Onnettomuusselosteen mukaan syttymistilaa ei voitu arvioida, mutta tulipalo oli täydessä palamisvaiheessa palokunnan saavuttua ja palo oli levinnyt syttymishuoneesta. Lisäksi savukaasut olivat jo levinneet koko rakennukseen avoimien ikkunoiden ja avoimien palo-ovien kautta.

Ensimmäisenä oli syttynyt irtaimisto, mutta pelastuslaitos ei pystynyt arvioimaan tarkemmin syttymiskohtaa.

Alkusammutusta ei tehty

Kerrostalossa oli alkusammutuskalustoa, mutta alkusammutusta ei tehty, koska onnettomuusselosteen mukaan kerrostalossa ei ollut yhtäkään toimintakykyistä ihmistä.

Pelastuslaitos ilmoitti hyvin nopeasti poliisipartiolle suullisesti ja poliisin tilannekeskukseen radiolla, että palon epäiltiin olleen tahallisesti sytytetty.

Onnettomuusselosteen mukaan pelastuslaitoksen resursseja saatiin paikalle riittävästi.

Kerrostalon alakerrassa asuneen 71-vuotiaan miehen epäillään sytyttäneen tulipalon tahallaan. Hänet on vangittu epäiltynä viidestä murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä.