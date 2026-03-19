Suvi Minkkinen jäi puhtaasta ammunnasta huolimatta 11:nneksi ampumahiihdon maailmancupin viimeisessä pikakilpailussa Oslossa.
Minkkinen kamppailee Holmenkollenilla takaa-ajocupin voitosta, mutta joutuu nyt lauantain kisaan pitkältä takamatkalta.
Suomalainen jäi pikakilpailun voittaneesta Ruotsin Hanna Öbergistä minuutin ja 12 sekuntia. Hän oli hiihtoajoissa vasta päivän 34:nneksi nopein.
Huomio kiinnittyy kuitenkin enemmän kuudenneksi sijoittuneen Lou Jeanmonnot'n suoritukseen. Takaa-ajocupissa 20 pisteen johdossa ennen päätöskisaa oleva Minkkinen pääsee ladulle 20 sekuntia ranskalaisen perään.
Jeanmonnot varmisti maailmancupin kokonaiskilpailun voiton ennen Minkkistä, joka jatkaa kamppailuaan kakkossijasta.
Pikakilpailussa toinen oli Italian Lisa Vittozzi ja kolmas Ruotsin Elvira Öberg. Kärkikolmikko ampui Minkkisen tavoin puhtaasti. Jeanmonnot ampui yhden hutilaukauksen pystypaikalta.
Muista suomalaisista Erika Jänkä oli 64:s, Sonja Leinamo 82:s ja Inka Hämäläinen 83:s. Kaikki kolme putosivat tulosten myötä pois lauantain takaa-ajosta.
Perjantaina Oslon Holmenkollenilla kisataan miesten pikakilpailussa. Sunnuntaina edessä on vielä sekä naisten että miesten yhteislähtökilpailut.
Päivitetty klo 18.32: Korjattu Minkkisen ja Jeanmonnot'n ero. Oikea ero on 20 sekuntia, 34 sekuntia.