Epävakaisen sään odotetaan jatkuvan Kanariansaarilla.

Teneriffalle on julistettu hätätila. Saarella asuvan Maria Rauteen mukaan tilanne on toistaiseksi hyvin rauhallinen.

– Melko kirkas sininen taivas, ei mitään myrskyn merkkejä, tuulee leppoisasti. Sadetta ei ole tullut tänään, mutta merellä on tietysti aallokkoa, näin kuvailee Puerto de la Cruzissa asuva Maria Raute Teneriffan säätilaa.

Teneriffalle julistettiin keskiviikkona hätätila saarta uhkaavan myrskyn takia. Merialueelle tai rannoille ei ole menemistä, myös patikointireitit ja luonnonpuistot on suljettu.

– Varoitukset ovat edelleen voimassa, Teneriffan Suomi-kerhon puheenjohtajana toimiva Raute sanoo.

Myös koulut ovat kiinni, mutta Rauteen mukaan ne laitetaan yleensä hyvinkin nopeasti kiinni, jos on ennustettu rankkoja sateita tai myrksyä.

– Muuten tällä ei ole ollut vaikutuksia normaaliin elämään. Toki ihmiset ovat tyhjentäneet parvekkeensa, koska tuoleja tai muita voi lennellä.

Rauteen mukaan talvi on ollut Teneriffalla poikkeuksellinen: hyvin kylmä ja sateinen.

– Siihen verrattuna tämä päivä on leppoinen.