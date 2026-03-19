ADHD‑lääkkeiden käyttö kasvaa edelleen erityisesti alakouluikäisten poikien ja teini‑ikäisten tyttöjen keskuudessa.
Kelan julkaisi tänään torstaina uusia tietoja ADHD-lääkkeiden käytöstä. Viime vuonna lääkkeitä käytti jo 11 prosenttia alakouluikäisistä pojista ja noin 4 prosenttia saman ikäisistä tytöistä. Hieman vanhemmista, 13–17-vuotiaista, lääkkeitä käytti 10,6 prosenttia pojista ja 6 prosenttia tytöistä.
Vaikka ADHD-lääkitys on yleisempää pojilla, lääkityksen aloitus on yleistynyt suhteellisesti eniten teini-ikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla vuodesta 2017.
Kelan mukaan ADHD-lääkkeitä käyttävien osuus eri ikäryhmissä tulee lähivuosina kasvamaan edelleen. Lääkkeitä vuoden aikana käyttävien osuus on nousemassa 15 prosenttiin pojista ja 8 prosenttiin nuorista naisista, arvioi Kela.
Mikä kasvua selittää? Mistä taas johtuvat erot esimerkiksi ikäryhmien, sukupuolten ja alueiden välillä? Kysymyksiin etsitään vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään kello 19.30.
Aiheesta keskustelemassa ovat Euroopan ADHD-liittojen johtaja Nina Hovén sekä Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.