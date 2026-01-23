Nuorten tulevaisuudenuskoa koetellaan tällä hetkellä voimakkaasti.

Vain kolmannes Suomessa asuvista suhtautuu lasten ja nuorten tulevaisuuteen optimistisesti. Näin kertoo OAJ:n Taloustutkimuksella teettämä kysely, johon vastasi reilut kaksi tuhatta 15–74-vuotiasta henkilöä.

– Pidän lukua aika pysäyttävänä ja hyvinkin matalana. Se kertoo ehkä tästä maailman ajasta ja Suomen ajasta, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoi Huomenta Suomessa torstaina.

"Omilta vanhemmilta on saattanut lähteä työt..."

Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen totesi samassa lähetyksessä, että muidenkin kyselytutkimusten perusteella nuorilla menee melko heikosti. Haasteet liittyvät esimerkiksi mielenterveyteen, jaksamiseen ja toimeentuloon.

– Lukiolainen vaikka katsoo, että hänen oma peruskoulunsa on lakkautettu, lähiterveyskeskus lakkautettu, omasta lukiosta vähenee opiskelijat… Työllisyystilanne on heikko, omilta vanhemmilta on saattanut lähteä työt, omat ystävät eivät saa kesätöitä, ystävien mielenterveys painaa, Meriläinen luettelee pahoinvoinnin syitä.

– Ja samalla nähdään globaalit ongelmat. On sotaa Euroopassa ja Lähi-idässä, ja nyt Yhdysvalloissa tapahtuu ties mitä. Ei se anna kovin positiivista kuvaa tulevaisuudesta, Meriläinen lisää.

Mitkä asiat luovat toivoa tulevaisuuteen? Mihin yhteiskunnassa pitäisi panostaa? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!