Nuorten köyhyys syvenee hurjaa vauhtia – "Ennen oli vähän tiukkaa, nyt on oikeasti nälkä"

Nuorten köyhyyden uudet ilmiöt ovat nälkäpuhe sekä se, ettei palveluihin pääse, etsivän nuorisotyön verkostosta MTV Uutisille.

Köyhyys nuorten keskuudessa syvenee hurjaa vauhtia. Seuraukset heijastuvat aikuisuuteen.

– Erilaisia tukia on leikattu. Nuorilta on karsittu todella paljon, toteaa etsivän nuorisotyön koordinaattori Tiia Laine Satakunnasta.

Katso koko haastattelu artikkelin alun videolta.

Etsivän nuorisotyön koordinaattoreiden keräämä aineisto Lounais-, Länsi- ja Sisä-Suomen alueelta osoittaa, että nuorten köyhyys on lisääntynyt huolestuttavasti ja näkyy konkreettisesti heidän arjessaan.

Leikkaukset, palveluiden heikentyminen ja alueellinen eriarvoisuus kaventavat nuorten mahdollisuuksia ja lisäävät pahoinvointia.

Kyselyyn vastasi liki sata etsivän nuorisotyön ammattilaista.

Nuorten elämässä on nähtävillä velkaantuminen ja uutena nälkäpuhe.



– Ennen nuoret ovat tulleet esiin, että on vähän tiukkaa ja nyt tullaan silleen, että on oikeasti nälkä.

Lapsiköyhyydestä synkkä havainto

Kehityksestä ollaan huolissaan myös muualla.



– 2007 lapsiköyhyysaste oli huipussaan ja nyt on melkein palattu siihen lukuun takaisin, toteaa sosiaalityön professori Johanna Kallio Turun yliopistosta.

Köyhyydellä tiedetään olevan pitkäaikaisia seurauksia.



– Talousvaikeudet ja köyhyys ovat haavoittuvia ilmiöitä. Ne näyttätyvät aikuisuudessa heikompana terveytenä, näyttäytyy kuolleisuusriskin nousuna, näyttäytyy matalampana koulutuksena, velkaantumisena sekä heikkona työmarkkina-asemana tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella olemisena, sanoo professori.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

Laine kertoo, että kunnissa on luovuttu matalan kynnyksen palveluista ja etsivä nuorisotyö on muuttunut eteenpäin viemisestä nuorten kannatteluksi.

– Nuorilla on todella syviä ja moniulotteisia ongelmia mutta meillä ei ole palveluita joihin nuoria ohjata joko niitä palveluita ei ole tai sitten niihin on todella pitkät jonot, Laine sanoo.

"Nuoret joutuvat jättämään kouluja kesken"

Myös opiskelijoiden hätä nostaa päätään.



– Meillä on paljon kuntia ja kaupunkeja, joissa ei ole kunnollista julkista liikennettä ja nuorilla ei ole varaa käydä koulua ja joutuvat siksi jättämään kouluja kesken.

– Köyhyyttä kokevat nuoret eivät koe olevansa samassa veneessä muiden nuorten kanssa. He katsovat verkon läpi muiden nuorten arkea, jossa päästään harrastamaan, mitä halutaan ja päästään viettämään kahviloihin ja viettämään sosiaalista aikaa, summaa Kallio.